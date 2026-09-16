SGK Uzmanı Açıkladı: "SGK'dan Çift Maaş Alabilirsiniz"
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatındaki haklar ve emeklilik süreçlerine dair gelişmeler milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Sosyal güvenlik sisteminde yer alan bazı özel düzenlemeler, belirli koşulları sağlayan hak sahiplerine aynı anda iki ayrı aylık alma imkanı sunuyor. SGK Uzmanı Dilek Ete, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla çift maaş imkanından kimlerin, hangi şartlarla yararlanabileceğini detaylarıyla açıkladı.
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SGK uzmanı açıkladı: Çift maaş alabilirsiniz.
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Bu şartları taşıyanlar çift maaş alabiliyor👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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