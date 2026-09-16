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SGK Uzmanı Açıkladı: "SGK'dan Çift Maaş Alabilirsiniz"

SGK Uzmanı Açıkladı: "SGK'dan Çift Maaş Alabilirsiniz"

SGK Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
16.09.2026 - 14:02
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatındaki haklar ve emeklilik süreçlerine dair gelişmeler milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Sosyal güvenlik sisteminde yer alan bazı özel düzenlemeler, belirli koşulları sağlayan hak sahiplerine aynı anda iki ayrı aylık alma imkanı sunuyor. SGK Uzmanı Dilek Ete, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla çift maaş imkanından kimlerin, hangi şartlarla yararlanabileceğini detaylarıyla açıkladı.

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SGK uzmanı açıkladı: Çift maaş alabilirsiniz.

SGK uzmanı açıkladı: Çift maaş alabilirsiniz.

Sosyal medya hesabından vatandaşları bilgilendiren SGK uzmanı Dilek Ete'nin açıklamasına göre, eşi vefat eden bir kişi; ister kendisi halen sigortalı olarak çalışıyor olsun ister kendi emekli maaşını alıyor olsun, vefat eden eşinden ayrıca dul aylığı bağlanmasını talep edebiliyor. Bu hakkın tek koşulu, hak sahibinin başka bir evlilik yapmamış olması.

Aynı çatı altında farklı bir kombinasyon daha mümkün. SSK veya Bağ-Kur üzerinden dul aylığı almakta olan bir kişinin anne ya da babası Emekli Sandığı mensubu olarak vefat ettiyse, bu kişiye yetim aylığı da ayrıca bağlanabiliyor. Ete, sigorta başlangıç tarihinin (5510 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten önce ya da sonra olmasının) ve hak sahibinin cinsiyetinin, uygulanacak kritere doğrudan etki ettiğini vurguladı.

Bu şartları taşıyanlar çift maaş alabiliyor👇🏻

Bu şartları taşıyanlar çift maaş alabiliyor👇🏻
twitter.com

SGK uzmanı Dilek Ete'nin paylaşımı şöyle:

'SGK’dan aynı anda  ÇİFT MAAŞ alabilirsiniz.

​Belli şartları taşıyan vatandaşlar için mevzuat gereği 2 farklı aylık bağlanması mümkün. 

​1️⃣ DUL KALAN EŞ

Eşi vefat eden kişi; kendisi sigortalı çalışsa da, kendi emekli maaşını alsa da vefat eden eşinden dul aylığı alır. Tek şart: Başka bir evlilik yapmamış olmak.

​2️⃣ FARKLI STATÜDEN DUL VE YETİM AYLIĞI

SSK veya Bağ-Kur'dan dul aylığı alan bir kişi; vefat eden anne veya babası Emekli Sandığı mensubuysa, ek olarak yetim aylığı da alabilir.

​3️⃣ EMEKLİ VEYA ÇALIŞAN KADINLARA MEMUR BABA/ANNE HAKKI

Kendiniz SSK/Bağ-Kur emeklisi olsanız veya aktif çalışsanız dahi; vefat eden anne/babanız Devlet Memuru (Emekli Sandığı) ise şartları taşımanız halinde yetim aylığı bağlanır.

​4️⃣ ANNE VE BABADAN ÇİFT YETİM AYLIĞI

Kendi çalışması veya kendi emekli aylığı olmayanlar; anne ve babasının vefatı halinde (statü şartlarına göre) hem anneden hem babadan aynı anda 2 yetim aylığı alabilir.

​5️⃣ 25 YAŞINA KADAR ÖĞRENCİ OLANLAR

SSK’lı olarak bir işte çalışılsa dahi; eğitimi devam eden erkek/kadın çocuklar 25 yaşına kadar yetim aylığı almaya devam edebilir. (Yükseköğrenim/üniversite eğitimi şartıyla)

​6️⃣ İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞI

İş kazası/meslek hastalığı sonucu en az %10 meslekte kazanma gücü kaybı (engel) oluşanlara Sürekli İş Göremezlik Geliri bağlanır. Bu kişiler emekli olduklarında hem iş göremezlik gelirini hem de emekli aylığını birlikte alır.

​📌  Hak sahiplerinin sigorta başlangıç tarihleri (5510 sayılı Kanun öncesi/sonrası) ve cinsiyet durumlarına göre yetim aylıklarındaki detay şartlar değişiklik gösterebilir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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