SGK Uzmanı Açıkladı: "SGK'dan Çift Maaş Alabilirsiniz"

SGK uzmanı Dilek Ete'nin paylaşımı şöyle:

'SGK’dan aynı anda ÇİFT MAAŞ alabilirsiniz.

​Belli şartları taşıyan vatandaşlar için mevzuat gereği 2 farklı aylık bağlanması mümkün.

​1️⃣ DUL KALAN EŞ

Eşi vefat eden kişi; kendisi sigortalı çalışsa da, kendi emekli maaşını alsa da vefat eden eşinden dul aylığı alır. Tek şart: Başka bir evlilik yapmamış olmak.

​2️⃣ FARKLI STATÜDEN DUL VE YETİM AYLIĞI

SSK veya Bağ-Kur'dan dul aylığı alan bir kişi; vefat eden anne veya babası Emekli Sandığı mensubuysa, ek olarak yetim aylığı da alabilir.

​3️⃣ EMEKLİ VEYA ÇALIŞAN KADINLARA MEMUR BABA/ANNE HAKKI

Kendiniz SSK/Bağ-Kur emeklisi olsanız veya aktif çalışsanız dahi; vefat eden anne/babanız Devlet Memuru (Emekli Sandığı) ise şartları taşımanız halinde yetim aylığı bağlanır.

​4️⃣ ANNE VE BABADAN ÇİFT YETİM AYLIĞI

Kendi çalışması veya kendi emekli aylığı olmayanlar; anne ve babasının vefatı halinde (statü şartlarına göre) hem anneden hem babadan aynı anda 2 yetim aylığı alabilir.

​5️⃣ 25 YAŞINA KADAR ÖĞRENCİ OLANLAR

SSK’lı olarak bir işte çalışılsa dahi; eğitimi devam eden erkek/kadın çocuklar 25 yaşına kadar yetim aylığı almaya devam edebilir. (Yükseköğrenim/üniversite eğitimi şartıyla)

​6️⃣ İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞI

İş kazası/meslek hastalığı sonucu en az %10 meslekte kazanma gücü kaybı (engel) oluşanlara Sürekli İş Göremezlik Geliri bağlanır. Bu kişiler emekli olduklarında hem iş göremezlik gelirini hem de emekli aylığını birlikte alır.

​📌 Hak sahiplerinin sigorta başlangıç tarihleri (5510 sayılı Kanun öncesi/sonrası) ve cinsiyet durumlarına göre yetim aylıklarındaki detay şartlar değişiklik gösterebilir.'