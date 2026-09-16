Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ından Bir Paylaşım Daha: "Şaşmazları Sevmem Ama FETÖ'yle İşleri Yok"
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Kurtlar Vadisi'nde 'Nevzat' karakteriyle tanınan oyuncu Nevzat Yakışırboy, bir gün önce Osman Sınav'ı FETÖ'cülerin tehdit ettiğini iddia ettiği paylaşımının ardından bu kez kamera karşısına geçip yeni açıklamalar yaptı. Yakışırboy, tehdit iddiasını sette duyduğunu ama kimin tehdit ettiğini bilmediğini söyledi; senarist Şaşmaz ailesini sevmediğini ama onların FETÖ ile bir bağlantısı olmadığını vurguladı. Oyuncunun sözleri, dün paylaştığı story'lerin ardından merakla beklenen açıklama oldu.
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Yakışırboy, bir gün önce Instagram'dan paylaştığı story'de Osman Sınav'ın FETÖ'cüler tarafından tehdit edildiğini öne sürmüştü.
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Yakışırboy, açıklamasında "Bu arada Şaşmazları sevmem, ama onların FETÖ'yle işleri yok" dedi.
Yakışırboy'un savunduğu isim, 2025'te kaybettiğimiz yönetmen Osman Sınav oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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