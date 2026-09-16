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Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ından Bir Paylaşım Daha: "Şaşmazları Sevmem Ama FETÖ'yle İşleri Yok"

Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ından Bir Paylaşım Daha: "Şaşmazları Sevmem Ama FETÖ'yle İşleri Yok"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.09.2026 - 10:19 Son Güncelleme: 16.09.2026 - 12:37
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Kurtlar Vadisi'nde 'Nevzat' karakteriyle tanınan oyuncu Nevzat Yakışırboy, bir gün önce Osman SınavFETÖ'cülerin tehdit ettiğini iddia ettiği paylaşımının ardından bu kez kamera karşısına geçip yeni açıklamalar yaptı. Yakışırboy, tehdit iddiasını sette duyduğunu ama kimin tehdit ettiğini bilmediğini söyledi; senarist Şaşmaz ailesini sevmediğini ama onların FETÖ ile bir bağlantısı olmadığını vurguladı. Oyuncunun sözleri, dün paylaştığı story'lerin ardından merakla beklenen açıklama oldu.

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Yakışırboy, bir gün önce Instagram'dan paylaştığı story'de Osman Sınav'ın FETÖ'cüler tarafından tehdit edildiğini öne sürmüştü.

Yakışırboy, bir gün önce Instagram'dan paylaştığı story'de Osman Sınav'ın FETÖ'cüler tarafından tehdit edildiğini öne sürmüştü.

Nevzat Yakışırboy'un yeni açıklamalarının çıkış noktası, bir gün önce @nevzatyakisirboy hesabından paylaştığı iki story oldu. Oyuncu o paylaşımda 'Osman Sınav FETÖ'cülerle yol yürümek istemedi' demiş, ikinci story'sinde ise 'Ah be Osman Hocam, niye her şeyi anlatmadın? Sana kolpa yaptılar sen de yedin, bunlar tavuk kesemez' ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşım kısa sürede geniş yankı uyandırınca Yakışırboy, Bir açıklama daha yaptı. Instagram hesabından paylaşım yakan Yakışırboy, 'Dün Osman Sınav hakkında bir paylaşım yaptım' diyerek söze başladı ve tehdit iddiasının kaynağını anlattı.

Yakışırboy, açıklamasında "Bu arada Şaşmazları sevmem, ama onların FETÖ'yle işleri yok" dedi.

Yakışırboy, açıklamasında "Bu arada Şaşmazları sevmem, ama onların FETÖ'yle işleri yok" dedi.

Yakışırboy'un asıl dikkat çeken sözleri, tehdidi kimin yaptığına dair oldu. Oyuncu, 'Tehdit edildiğini sette duydum ama kimin tehdit ettiğini kimse bilmiyor' diyerek iddiasının kaynağını netleştiremedi. Ardından Kurtlar Vadisi'nin yaratıcılarından Şaşmaz ailesine değindi: 'Bu arada Şaşmazları sevmem' dedi, ancak hemen ekledi: 'Ama onların FETÖ'yle işleri yok. Hiç duymadım, görmedim.'

Şaşmaz ailesi, Pana Film'i kuran Raci Şaşmaz ile kardeşi, Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz ve üçüncü kardeş Zübeyr Şaşmaz'dan oluşuyor. Necati ile Raci Şaşmaz'ın 2014'te Pana Film'in yönetimi yüzünden küstüğü biliniyor; Yakışırboy'un 'sevmem' sözü de izleyiciler tarafından bu eski ailevi anlaşmazlığa gönderme olarak yorumlandı.

Yakışırboy'un savunduğu isim, 2025'te kaybettiğimiz yönetmen Osman Sınav oldu.

Yakışırboy'un savunduğu isim, 2025'te kaybettiğimiz yönetmen Osman Sınav oldu.

Tartışmanın merkezindeki isim Osman Sınav, artık aramızda değil. Kurtlar Vadisi'nin ilk yönetmeni ve yapımcısı olan Sınav, uzun süredir gördüğü kanser tedavisine rağmen hastalığını yenemeyip 20 Mart 2025'te İstanbul'da hayatını kaybetmişti; vefatında 69 yaşındaydı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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