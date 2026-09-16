Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ından Bir Paylaşım Daha: "Şaşmazları Sevmem Ama FETÖ'yle İşleri Yok"

Nevzat Yakışırboy'un yeni açıklamalarının çıkış noktası, bir gün önce @nevzatyakisirboy hesabından paylaştığı iki story oldu. Oyuncu o paylaşımda 'Osman Sınav FETÖ'cülerle yol yürümek istemedi' demiş, ikinci story'sinde ise 'Ah be Osman Hocam, niye her şeyi anlatmadın? Sana kolpa yaptılar sen de yedin, bunlar tavuk kesemez' ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşım kısa sürede geniş yankı uyandırınca Yakışırboy, Bir açıklama daha yaptı. Instagram hesabından paylaşım yakan Yakışırboy, 'Dün Osman Sınav hakkında bir paylaşım yaptım' diyerek söze başladı ve tehdit iddiasının kaynağını anlattı.