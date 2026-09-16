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Altı Üstü İstanbul Gün mü Değiştiriyor? ATV'nin Fragman Duyurusu Merak Uyandırdı

Altı Üstü İstanbul Gün mü Değiştiriyor? ATV'nin Fragman Duyurusu Merak Uyandırdı

Atv yerli dizi Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.09.2026 - 10:31
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Uzak Şehir'in yeni sezonuyla birlikte pazartesi akşamındaki rekabeti artan Altı Üstü İstanbul'un yayın günüyle ilgili bir paylaşım seyircilerin kafasını karıştırdı. ATV ve dizinin sosyal medya hesaplarında yeni bölüm için salı akşamının işaret edilmesi, gün değişikliği ihtimalini gündeme getirdi. Üstelik ATV'nin salı akşamında halihazırda A.B.İ. yayınlanıyor.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, pazartesi akşamları Uzak Şehir'le reyting mücadelesini sürdürüyor.

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, pazartesi akşamları Uzak Şehir'le reyting mücadelesini sürdürüyor.

Uzak Şehir'in 3. sezonuyla ekrana dönmesinin ardından Altı Üstü İstanbul, haftanın pazartesi reytinglerinde ikinci sırada yer aldı. Bu sonuçla birlikte bazı izleyiciler, dizinin yayın gününün değişip değişmeyeceğini merak etmeye başladı. Tam da bu sırada ATV ve Altı Üstü İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan yeni bölüm paylaşımları dikkat çekti.

ATV, Altı Üstü İstanbul'un gününü mü değiştirdi? Sosyal medyadaki paylaşım kafa karıştırdı.

ATV, Altı Üstü İstanbul'un gününü mü değiştirdi? Sosyal medyadaki paylaşım kafa karıştırdı.

ATV'nin ve Altı Üstü İstanbul'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan fragman paylaşımında dizinin yeni bölümü için pazartesi yerine salı akşamı işaret edildi. Bu ayrıntıyı fark eden seyirciler, dizinin yayın gününün değiştiğini düşündü. Ancak ATV'nin salı akşamı yayın akışında A.B.İ. dizisinin bulunması soru işaretlerini artırdı.

Şu ana kadar Altı Üstü İstanbul'un yayın gününün değiştiğine ilişkin ayrıca bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle salı bilgisinin paylaşım sırasında yapılmış bir hata mı, yoksa henüz duyurulmamış bir yayın akışı değişikliği mi olduğu netleşmiş değil.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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