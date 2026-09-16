Altı Üstü İstanbul Gün mü Değiştiriyor? ATV'nin Fragman Duyurusu Merak Uyandırdı

ATV'nin ve Altı Üstü İstanbul'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan fragman paylaşımında dizinin yeni bölümü için pazartesi yerine salı akşamı işaret edildi. Bu ayrıntıyı fark eden seyirciler, dizinin yayın gününün değiştiğini düşündü. Ancak ATV'nin salı akşamı yayın akışında A.B.İ. dizisinin bulunması soru işaretlerini artırdı.

Şu ana kadar Altı Üstü İstanbul'un yayın gününün değiştiğine ilişkin ayrıca bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle salı bilgisinin paylaşım sırasında yapılmış bir hata mı, yoksa henüz duyurulmamış bir yayın akışı değişikliği mi olduğu netleşmiş değil.