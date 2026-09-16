Altı Üstü İstanbul Gün mü Değiştiriyor? ATV'nin Fragman Duyurusu Merak Uyandırdı
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Uzak Şehir'in yeni sezonuyla birlikte pazartesi akşamındaki rekabeti artan Altı Üstü İstanbul'un yayın günüyle ilgili bir paylaşım seyircilerin kafasını karıştırdı. ATV ve dizinin sosyal medya hesaplarında yeni bölüm için salı akşamının işaret edilmesi, gün değişikliği ihtimalini gündeme getirdi. Üstelik ATV'nin salı akşamında halihazırda A.B.İ. yayınlanıyor.
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ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, pazartesi akşamları Uzak Şehir'le reyting mücadelesini sürdürüyor.
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ATV, Altı Üstü İstanbul'un gününü mü değiştirdi? Sosyal medyadaki paylaşım kafa karıştırdı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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