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Yeraltı'nın 2. Sezon Kadrosuna Bir İsim Daha! Konsey Üyesini Canlandıracak

Yeraltı'nın 2. Sezon Kadrosuna Bir İsim Daha! Konsey Üyesini Canlandıracak

Yeraltı Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.09.2026 - 19:29
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Yeraltı'nın 2. sezonu için hazırlıklar hız kesmeden devam ederken kadroya yeni bir isim daha katıldı. İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu, Ekrem Tamer, Hakan Dinçkol ve Bora Sivri'nin ardından başarılı oyuncu Burak Bingöl de fenomen dizinin yeni sezon kadrosuna dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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NOW'ın fenomen dizisi Yeraltı, 2. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

NOW'ın fenomen dizisi Yeraltı, 2. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz cuma günü yeni sezon çekimlerine başlayan Medyapım imzalı dizinin kadrosunda önemli değişiklikler yaşanıyor. Yeni sezonda İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu, Ekrem Tamer, Hakan Dinçkol ve Bora Sivri Yeraltı'nın hikayesine dahil olacak. Peş peşe gelen transferlerin ardından diziye bir oyuncu daha katıldı.

Burak Bingöl, Yeraltı'nın 2. sezon kadrosuna dahil oldu.

Burak Bingöl, Yeraltı'nın 2. sezon kadrosuna dahil oldu.

2. sezonuyla geri dönmeye hazırlanan Yeraltı'nda Burak Bingöl, konsey üyelerinden birine hayat verecek. Böylece Yeraltı'nın yeni sezonunda hikayenin önemli parçalarından biri olacak konseyin kadrosu da şekillenmeye devam ediyor. Yeraltı, 2. sezonuyla 7 Ekim'de ekranlara dönecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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