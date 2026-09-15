Yeraltı'nın 2. Sezon Kadrosuna Bir İsim Daha! Konsey Üyesini Canlandıracak
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Yeraltı'nın 2. sezonu için hazırlıklar hız kesmeden devam ederken kadroya yeni bir isim daha katıldı. İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu, Ekrem Tamer, Hakan Dinçkol ve Bora Sivri'nin ardından başarılı oyuncu Burak Bingöl de fenomen dizinin yeni sezon kadrosuna dahil oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW'ın fenomen dizisi Yeraltı, 2. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
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Burak Bingöl, Yeraltı'nın 2. sezon kadrosuna dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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