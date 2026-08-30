TikTok’ta Ebeveynlerin Güvendiği Güvenlik Ayarı Sınıfta Kaldı: Çocuklara Bunları İzletiyorlar
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Mail on Sunday tarafından yapılan araştırma, milyonlarca ebeveynin çocuklarını korumak için güvendiği TikTok’un 'Kısıtlı Mod' güvenlik ayarının ciddi açıklar barındırdığını ortaya çıkardı. Uygulamanın zararlı içerikleri filtrelemesi beklenen bu güvenlik modu; tecavüz, işkence ve ağır şiddet içeren yapay zeka üretimi çizgi film videolarının reşit olmayan çocukların önüne düşmesini engelleyemiyor.
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Sistemdeki zafiyet, TikTok’un "gerçekçi şiddet" ve "cinsel içerikli" görselleri yasaklayan ancak çizgi film ve animasyon şeklindeki tasvirlere izin veren topluluk kurallarındaki boşluktan kaynaklanıyor.
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Araştırma kapsamında 14 yaş sınırına ayarlanmış kısıtlı modlu bir hesapla yapılan incelemelerde şu şok edici detaylar tespit edildi:
Chiang, araçları kendilerinin sağladığını fakat editoryal kararlar ile yayın platformu seçiminin bağımsız içerik üreticilerine ait olduğunu savunarak sorumluluğu reddetti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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