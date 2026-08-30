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Kira Sözleşmelerinde Yeni Dönem Başlıyor: 81 İlde e-Devlet Zorunluluğu Geliyor

Kira Sözleşmelerinde Yeni Dönem Başlıyor: 81 İlde e-Devlet Zorunluluğu Geliyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.08.2026 - 15:01
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanmasını tamamen zorunlu hale getirmeye yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Söz konusu hizmet kapsamında bugüne kadar 81 ilin tamamında toplam 72 bin 581 e-kira sözleşmesi onaylandı.

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Bakanlık, sistemin altyapısını iki aşamada hayata geçirdi:

Bakanlık, sistemin altyapısını iki aşamada hayata geçirdi:

  • 1. Faz (4 Kasım 2024): Taşınmaz sahibi gerçek kişilerin e-Devlet üzerinden hazırladığı sözleşmelerin, kiracı ve varsa kefil tarafından yine sistem üzerinden onaylanması sağlandı.

  • 2. Faz (9 Mayıs 2025): Emlak danışmanları ve yetkilendirilen kişilere de sözleşme hazırlama ve tarafların (taşınmaz sahibi/hissedar, kiracı ve kefil) onayına sunma yetkisi verildi.

Hata Düzeltme ve Güncelleme Kolaylığı

Kullanıcı talepleri doğrultusunda sisteme yeni fonksiyonlar eklendi. Onaylanan sözleşmelerde ilk 15 gün içinde yapılan yazım, rakam veya bilgi giriş hataları 'hata düzeltme' seçeneğiyle giderilebiliyor. 'Güncelle' fonksiyonu ile de tarafların iletişim bilgileri, kira tutarı ve ödeme detayları sürekli güncel tutulabiliyor. Hazırlanan sözleşmeler için zaman damgalı, barkodlu belgeler oluşturulup e-Devlet üzerinden doğrulanabiliyor.

e-Kira uygulamasıyla vatandaşlar sözleşmeleri kurumlara fiziki olarak iletme yükünden kurtuluyor.

e-Kira uygulamasıyla vatandaşlar sözleşmeleri kurumlara fiziki olarak iletme yükünden kurtuluyor.

Uygulama sayesinde;

  • Yetki belgesiz kayıt dışı kiralama işlemlerinin önüne geçiliyor.

  • Kiralamaya konu taşınmazın sahipliği doğrudan doğrulanabiliyor.

  • Olası mağduriyetler önlenirken bürokrasi azalıyor.

Sistemin kolay kullanımı için giriş ekranına kullanım videosu ve kılavuzu eklendi, televizyonlarda ise kamu spotları yayımlanmaya başladı.

Sistemin kolay kullanımı için giriş ekranına kullanım videosu ve kılavuzu eklendi, televizyonlarda ise kamu spotları yayımlanmaya başladı.

Sistemi değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulamanın vatandaş odaklı anlayışla devreye alındığını belirtti. Ek bir maliyet oluşturmadan kurgulanan sistem için çağrıda bulunan Şimşek, 'Vatandaşlarımızı kira sözleşmesi işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden yapmaya davet ediyoruz. Böylece mekandan bağımsız, zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kolay ve güvenilir şekilde sözleşme işlemleri yapılabilir' ifadelerini kullandı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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