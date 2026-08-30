Kira Sözleşmelerinde Yeni Dönem Başlıyor: 81 İlde e-Devlet Zorunluluğu Geliyor
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanmasını tamamen zorunlu hale getirmeye yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Söz konusu hizmet kapsamında bugüne kadar 81 ilin tamamında toplam 72 bin 581 e-kira sözleşmesi onaylandı.
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Bakanlık, sistemin altyapısını iki aşamada hayata geçirdi:
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e-Kira uygulamasıyla vatandaşlar sözleşmeleri kurumlara fiziki olarak iletme yükünden kurtuluyor.
Sistemin kolay kullanımı için giriş ekranına kullanım videosu ve kılavuzu eklendi, televizyonlarda ise kamu spotları yayımlanmaya başladı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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