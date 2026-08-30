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Türkiye’nin Önemli Havalimanlarından Birinin Kapasitesi 3 Milyona Çıkacak: Temel 3 Eylül’de Atılıyor

Türkiye’nin Önemli Havalimanlarından Birinin Kapasitesi 3 Milyona Çıkacak: Temel 3 Eylül’de Atılıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.08.2026 - 14:20
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, artan hava yolu ulaşım talebi ve yolcu trafiğine yanıt vermek amacıyla Samsun Çarşamba Havalimanı’nın yeni iç ve dış hatlar terminal binasının temelini 3 Eylül Perşembe günü atacaklarını bildirdi. Projeyle birlikte havalimanının yıllık yolcu kapasitesi 2 milyondan 3 milyona çıkarılacak.

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Samsun’a sıfırdan 29 bin 120 metrekarelik modern ve yüksek kapasiteli bir terminal binası kazandıracaklarını belirten Bakan Uraloğlu, bölgedeki artan hava trafiğine dikkat çekti.

Samsun’a sıfırdan 29 bin 120 metrekarelik modern ve yüksek kapasiteli bir terminal binası kazandıracaklarını belirten Bakan Uraloğlu, bölgedeki artan hava trafiğine dikkat çekti.

2025 yılında havalimanında 1 milyon 640 bin 95 yolcuya ve 17 bin 169 uçak trafiğine hizmet verildiğini aktaran Uraloğlu, yapılan projeksiyonlara göre 2050 yılında yolcu ve uçak trafiğinin mevcut seviyenin iki katına ulaşmasının beklendiğini vurguladı.

Proje kapsamında sadece terminal binası değil, havalimanının tüm teknik ve lojistik altyapısı da yenilenip genişletilecek.

Yapılacak düzenlemeler şunları kapsıyor:

Yapılacak düzenlemeler şunları kapsıyor:

  • Apron sahası 17 bin 184 metrekare büyütülerek 54 bin 27 metrekareden 71 bin 211 metrekareye çıkarılacak. Uçak park pozisyonu sayısı ise 10’dan 14’e yükseltilecek.

  • Mevcut 246 araçlık otopark kapasitesi dev bir artışla 1506 araca çıkarılacak.

  • Yeni güç merkezi, ısı merkezi, apron bariyer binası ve havalimanı iç bağlantı yolları inşa edilecek.

  • Check-in bankosu sayısı artırılacak; yolcu salonları, bagaj ve VIP alanları genişletilecek. Ayrıca havalimanına sıfırdan yeni bir CIP binası kazandırılacak.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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