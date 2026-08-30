Türkiye’nin Önemli Havalimanlarından Birinin Kapasitesi 3 Milyona Çıkacak: Temel 3 Eylül’de Atılıyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, artan hava yolu ulaşım talebi ve yolcu trafiğine yanıt vermek amacıyla Samsun Çarşamba Havalimanı’nın yeni iç ve dış hatlar terminal binasının temelini 3 Eylül Perşembe günü atacaklarını bildirdi. Projeyle birlikte havalimanının yıllık yolcu kapasitesi 2 milyondan 3 milyona çıkarılacak.
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Samsun’a sıfırdan 29 bin 120 metrekarelik modern ve yüksek kapasiteli bir terminal binası kazandıracaklarını belirten Bakan Uraloğlu, bölgedeki artan hava trafiğine dikkat çekti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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