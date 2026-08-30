Türkiye’nin Önemli Havalimanlarından Birinin Kapasitesi 3 Milyona Çıkacak: Temel 3 Eylül’de Atılıyor

2025 yılında havalimanında 1 milyon 640 bin 95 yolcuya ve 17 bin 169 uçak trafiğine hizmet verildiğini aktaran Uraloğlu, yapılan projeksiyonlara göre 2050 yılında yolcu ve uçak trafiğinin mevcut seviyenin iki katına ulaşmasının beklendiğini vurguladı.

Proje kapsamında sadece terminal binası değil, havalimanının tüm teknik ve lojistik altyapısı da yenilenip genişletilecek.