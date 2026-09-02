Sözleri Senet Gibi Olan İnsanların Doğduğu 4 Ay
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Günlük hayatta vaatler vermek, büyük laflar etmek kolaydır; ancak heyecan yatıştıktan sonra verdiği sözün arkasında duran insan sayısı oldukça azdır. Astroloji dünyasına göre ise bazı doğum ayları, karakterlerindeki disiplin, eylem odaklılık ve sadakat sayesinde güvenilirlik konusunda açık arayla öne çıkıyor.
Eğer bu 4 aydan birinde doğduysanız, çevrenizdekiler için kelimelerinizin anlamı bir temenniden çok daha fazlası.
İşte söylediklerini aynen yerine getiren ve güvenilirliğiyle fark yaratan o 4 doğum ayı...
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Ocak: Sessiz ve Sarsılmaz Disiplin
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Nisan: Laf Kalabalığı Yok, Eylem Var
Eylül: "Sözüm Senettir" Anlayışı
Aralık: Zor Olsa Da Sonuna Kadar Gidenler
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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