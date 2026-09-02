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Sözleri Senet Gibi Olan İnsanların Doğduğu 4 Ay

Sözleri Senet Gibi Olan İnsanların Doğduğu 4 Ay

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.09.2026 - 16:42
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Günlük hayatta vaatler vermek, büyük laflar etmek kolaydır; ancak heyecan yatıştıktan sonra verdiği sözün arkasında duran insan sayısı oldukça azdır. Astroloji dünyasına göre ise bazı doğum ayları, karakterlerindeki disiplin, eylem odaklılık ve sadakat sayesinde güvenilirlik konusunda açık arayla öne çıkıyor.

Eğer bu 4 aydan birinde doğduysanız, çevrenizdekiler için kelimelerinizin anlamı bir temenniden çok daha fazlası. 

İşte söylediklerini aynen yerine getiren ve güvenilirliğiyle fark yaratan o 4 doğum ayı...

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Ocak: Sessiz ve Sarsılmaz Disiplin

Ocak: Sessiz ve Sarsılmaz Disiplin

Ocak ayında doğanların duruşunda gösterişten uzak, son derece net bir disiplin hakimdir. Kararlı Oğlak veya bağımsız Kova burcunun etkisindeki bu kişiler, yerine getiremeyecekleri hiçbir sözü kolay kolay ağızlarına almazlar. Büyük vaatlerde bulunup başarısız olmaktansa, az söz verip fazlasını teslim etmeyi ilke edinirler. Çevrenizdekiler size güvenir, çünkü bir söz verdiyseniz arkasında duracağınızdan en ufak bir şüphe duymazlar.

Nisan: Laf Kalabalığı Yok, Eylem Var

Nisan: Laf Kalabalığı Yok, Eylem Var

Cesur Koç veya istikrarlı Boğa burcunun temsilcileri olan Nisan doğumlular, sadakati ve güveni sadece konuşarak değil, doğrudan eylemleriyle kanıtlar. İçlerindeki doğal liderlik ruhu sayesinde, birinin desteğe ihtiyacı olduğunda daha o kişi sormayı bitirmeden harekete geçerler. Boş laflara tahammülü olmayan Nisan insanları için tutarlılık bir yaşam biçimidir.

Eylül: "Sözüm Senettir" Anlayışı

Eylül: "Sözüm Senettir" Anlayışı

Titiz Başak veya adalet odaklı Terazi etkisi taşıyan Eylül doğumlular için sözünü tutmak tamamen dürüstlük ve adaletle ilgilidir. Birini hayal kırıklığına uğratma fikri dahi onları rahatsız eder. Koşullar değişse dahi sözlerini bozmak yerine yöntemi değiştirir ama vaatlerini bir şekilde yerine getirirler. Hayatınızdaki insanlar, kendi planlarını sizin sarsılmaz sözlerinize güvenerek kurarlar.

Aralık: Zor Olsa Da Sonuna Kadar Gidenler

Aralık: Zor Olsa Da Sonuna Kadar Gidenler

Geniş vizyonlu Yay veya hedef odaklı Oğlak burcunda doğan Aralık insanları, sadece hayal kurmakla kalmaz; söyledikleri her şeyi hayata geçirmek için beklenenden fazlasını yaparlar. Sözlerini tutmak onlar için zor bir görev değil, karakterlerinin doğal bir sonucudur. Şartlar zorlaşsa bile sessizce vazgeçmek yerine, ilk günkü taahhütlerine bağlı kalmayı seçerler.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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