Denizin Altına Dev Kum Yastıkları Döşediler: Plajı Böyle Kurtardılar
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Hindistan’ın Kerala eyaletinde deniz erozyonuna karşı başlatılan yenilikçi kıyı koruma projesi, beklenenin üzerinde bir başarıya ulaştı. Poonthura sahiline deniz altına yerleştirilen devasa kum dolu tüpler (geotube), dalgaların yıkıcı gücünü kırarak erozyona uğrayan plajı adeta yeniden inşa etti.
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Hindistan Ulusal Okyanus Teknolojisi Enstitüsü (NIOT) tarafından hazırlanan rapor, deniz tabanına batık dalgakıran olarak yerleştirilen bu devasa yapıların başarısını gözler önüne serdi.
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Eyalet hükümetinin Kerala Altyapı Yatırım Fonu Kurulu (KIIFB) aracılığıyla 200 milyon rupi (20 crore) bütçe ayırdığı proje, mühendislik detaylarıyla da dikkat çekiyor:
Poonthura'da elde edilen somut başarının ardından Kerala Devlet Kıyı Alanı Geliştirme Şirketi (KSCADC), bu çevreci ve etkili yöntemi eyaletin diğer riskli kıyı bölgelerine de taşımayı planlıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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