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Yaşam
Denizin Altına Dev Kum Yastıkları Döşediler: Plajı Böyle Kurtardılar

Denizin Altına Dev Kum Yastıkları Döşediler: Plajı Böyle Kurtardılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.09.2026 - 17:57
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Hindistan’ın Kerala eyaletinde deniz erozyonuna karşı başlatılan yenilikçi kıyı koruma projesi, beklenenin üzerinde bir başarıya ulaştı. Poonthura sahiline deniz altına yerleştirilen devasa kum dolu tüpler (geotube), dalgaların yıkıcı gücünü kırarak erozyona uğrayan plajı adeta yeniden inşa etti.

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Hindistan Ulusal Okyanus Teknolojisi Enstitüsü (NIOT) tarafından hazırlanan rapor, deniz tabanına batık dalgakıran olarak yerleştirilen bu devasa yapıların başarısını gözler önüne serdi.

Hindistan Ulusal Okyanus Teknolojisi Enstitüsü (NIOT) tarafından hazırlanan rapor, deniz tabanına batık dalgakıran olarak yerleştirilen bu devasa yapıların başarısını gözler önüne serdi.

2022 ile 2026 yılları arasındaki uydu görüntülerini inceleyen uzmanlar, kıyı şeridinde belirgin bir genişleme tespit etti.

Geotube adı verilen bu teknoloji, özel kumaşlardan üretilen ve içi kum bulamacıyla doldurulan devasa tüplerden oluşuyor. Su altına çökertilerek batık bir bariyer oluşturan bu tüpler, dalga enerjisini sönümleyerek kumların kıyıda birikmesini sağlıyor.

Rapora göre, 2024 yılından itibaren belirginleşen kum birikimi sayesinde Poonthura sahilindeki plaj genişliği ortalama 37 metre kadar arttı. Dalgaların getirdiği sedimentlerin korunaklı alanda toplanması, kaybolmaya yüz tutan kıyı şeridini doğal yollarla geri kazandırdı.

Eyalet hükümetinin Kerala Altyapı Yatırım Fonu Kurulu (KIIFB) aracılığıyla 200 milyon rupi (20 crore) bütçe ayırdığı proje, mühendislik detaylarıyla da dikkat çekiyor:

Eyalet hükümetinin Kerala Altyapı Yatırım Fonu Kurulu (KIIFB) aracılığıyla 200 milyon rupi (20 crore) bütçe ayırdığı proje, mühendislik detaylarıyla da dikkat çekiyor:

  • Uzunlukları 12, 16 ve 20 metre arasında değişen tüplerin çevresi 15 metreye ulaşıyor.

  • İçi kumla doldurulduğunda her bir tüpün ağırlığı 200 ila 250 ton arasında değişiyor.

  • Toplam 700 metrelik bir hatta, aralarında 50'şer metrelik boşluklar bulunan 100'er metrelik 5 ayrı segment halinde yerleştirildi.

Poonthura'da elde edilen somut başarının ardından Kerala Devlet Kıyı Alanı Geliştirme Şirketi (KSCADC), bu çevreci ve etkili yöntemi eyaletin diğer riskli kıyı bölgelerine de taşımayı planlıyor.

Poonthura'da elde edilen somut başarının ardından Kerala Devlet Kıyı Alanı Geliştirme Şirketi (KSCADC), bu çevreci ve etkili yöntemi eyaletin diğer riskli kıyı bölgelerine de taşımayı planlıyor.

KSCADC Genel Müdürü Şeyh Pareed, NIOT ve Hindistan Teknoloji Enstitüsü-Madras (IIT-M) iş birliğiyle yürütülen model çalışmalarının incelendiğini belirtti. Başarılı sonuç veren projenin önümüzdeki dönemde Shangumugham, Valiyathura, Kollam ve Cherai plajlarında da uygulanması hedefleniyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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