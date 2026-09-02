Denizin Altına Dev Kum Yastıkları Döşediler: Plajı Böyle Kurtardılar

2022 ile 2026 yılları arasındaki uydu görüntülerini inceleyen uzmanlar, kıyı şeridinde belirgin bir genişleme tespit etti.

Geotube adı verilen bu teknoloji, özel kumaşlardan üretilen ve içi kum bulamacıyla doldurulan devasa tüplerden oluşuyor. Su altına çökertilerek batık bir bariyer oluşturan bu tüpler, dalga enerjisini sönümleyerek kumların kıyıda birikmesini sağlıyor.

Rapora göre, 2024 yılından itibaren belirginleşen kum birikimi sayesinde Poonthura sahilindeki plaj genişliği ortalama 37 metre kadar arttı. Dalgaların getirdiği sedimentlerin korunaklı alanda toplanması, kaybolmaya yüz tutan kıyı şeridini doğal yollarla geri kazandırdı.