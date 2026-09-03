article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Havuzdan Her Hafta Çuvallarla Para Çıkarıyorlar: Yılda 84 Milyon TL Toplanıyor

Havuzdan Her Hafta Çuvallarla Para Çıkarıyorlar: Yılda 84 Milyon TL Toplanıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.09.2026 - 10:42
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İtalya'nın başkenti Roma'nın simge yapılarından Trevi Çeşmesi (Aşıklar Çeşmesi), her gün binlerce turistin dilek dilemek için attığı bozuk paralarla devasa bir insani yardım kaynağına dönüşüyor. Çeşmeye her gün yaklaşık 3 bin euro atılırken, bu küçük meblağlar yılda yaklaşık 1,5 milyon euro'ya (güncel kurla yaklaşık 80 milyon TL) ulaşıyor. Havuzda biriken bu servet, Roma belediyesi tarafından toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çeşmedeki paralar kendiliğinden toplanmıyor.

Çeşmedeki paralar kendiliğinden toplanmıyor.

Bölgesel elektrik şirketi ACEA, turistik ilgiyi kesmemek adına süreci olabildiğince hızlı yürütüyor. Haftada iki kez en fazla dört kişiden oluşan özel bir ekip çeşmeyi boşaltıyor. İşçiler havuzun kenarında dengede durarak uzun saplı süpürgelerle paraları yığın haline getiriyor ve emme hortumlarıyla vakumlayarak topluyor. Çeşme ayrıca ayda birkaç kez tepeden tırnağa temizleniyor.

ACEA yöneticisi Francesco Prisco süreci, 'Çeşmenin kullanım dışı kalma süresini azaltmak için toplama ve temizleme işlemleri mümkün olduğunca hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor' sözleriyle özetliyor.

Çeşmeden çıkarılanlar sadece madeni paralarla sınırlı değil.

Çeşmeden çıkarılanlar sadece madeni paralarla sınırlı değil.

Paraların teslim edildiği Katolik yardım kuruluşu Caritas’ın sözcüsü Alberto Colajacomo, madeni paraların arasında sık sık gözlük, dini madalyalar ve hatta birkaç takma diş gibi ilginç nesnelere de rastladıklarını belirtiyor.

Çeşmeden çıkarılan çuvallar dolusu para, 2001 yılında dönemin Belediye Başkanı Francesco Rutelli'nin yaptığı düzenlemeden bu yana doğrudan Caritas'ın Roma şubesine aktarılıyor. Bu gelir; yardım kuruluşunun bir gıda bankasını, bir aşevini, düşük maliyetli süpermarketi ve çeşitli sosyal yardım projelerini finanse ediyor. Dilek paraları, kurumun yıllık bütçesinin yaklaşık yüzde 15'ini karşılıyor.

Kurumu yöneten Rahip Benoni Ambarus, bu durumu 'Roma'daki Trevi Çeşmesi'nden gelen hediye, iyilik denizi yaratan bir madeni para yağmurudur' diyerek tanımlıyor. Brezilyalı turist Yula Cole gibi pek çok ziyaretçi de attıkları paraların ihtiyaç sahiplerine gittiğini bilerek dilek dilemekten memnuniyet duyuyor.

Atılan paralar yasal ve pratik olarak artık atan kişiye ait sayılmıyor; şehir yönetimi bu meblağı kendi bağışı olarak değerlendiriyor.

Atılan paralar yasal ve pratik olarak artık atan kişiye ait sayılmıyor; şehir yönetimi bu meblağı kendi bağışı olarak değerlendiriyor.

Geçmişte bu paraları kendi hesabına toplayanlar da oldu. Bunların en bilineni, 2002'de yakalanmadan önce 34 yıl boyunca çeşmeden para çalan 'D'Artagnan' lakaplı Roberto Cercelletta'ydı. Cercelletta'nın yoğun sezonda 15 dakikada 22 kilo para çıkardığı biliniyordu. 2001'deki resmi düzenleme ile bu kaçak avcılığa son verildi.

Turistlerin bir anlık batıl inançla suya fırlattığı tek bir bozuk para, binlerce kişiyle çarpıldığında sıcak bir yemeğe, dolup taşan bir market rafına ve ihtiyaç sahibi ailelerin hayatını kolaylaştıran somut bir yardıma dönüşüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın