Havuzdan Her Hafta Çuvallarla Para Çıkarıyorlar: Yılda 84 Milyon TL Toplanıyor

Bölgesel elektrik şirketi ACEA, turistik ilgiyi kesmemek adına süreci olabildiğince hızlı yürütüyor. Haftada iki kez en fazla dört kişiden oluşan özel bir ekip çeşmeyi boşaltıyor. İşçiler havuzun kenarında dengede durarak uzun saplı süpürgelerle paraları yığın haline getiriyor ve emme hortumlarıyla vakumlayarak topluyor. Çeşme ayrıca ayda birkaç kez tepeden tırnağa temizleniyor.

ACEA yöneticisi Francesco Prisco süreci, 'Çeşmenin kullanım dışı kalma süresini azaltmak için toplama ve temizleme işlemleri mümkün olduğunca hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor' sözleriyle özetliyor.