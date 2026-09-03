Havuzdan Her Hafta Çuvallarla Para Çıkarıyorlar: Yılda 84 Milyon TL Toplanıyor
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İtalya'nın başkenti Roma'nın simge yapılarından Trevi Çeşmesi (Aşıklar Çeşmesi), her gün binlerce turistin dilek dilemek için attığı bozuk paralarla devasa bir insani yardım kaynağına dönüşüyor. Çeşmeye her gün yaklaşık 3 bin euro atılırken, bu küçük meblağlar yılda yaklaşık 1,5 milyon euro'ya (güncel kurla yaklaşık 80 milyon TL) ulaşıyor. Havuzda biriken bu servet, Roma belediyesi tarafından toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
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Çeşmedeki paralar kendiliğinden toplanmıyor.
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Çeşmeden çıkarılanlar sadece madeni paralarla sınırlı değil.
Atılan paralar yasal ve pratik olarak artık atan kişiye ait sayılmıyor; şehir yönetimi bu meblağı kendi bağışı olarak değerlendiriyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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