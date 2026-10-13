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Merkür ve Venüs Aynı Anda Retroda: Yeni Karar mı, Eski Defter mi? Bu 4 Burç İçin En Kritik Dönem

Merkür ve Venüs Aynı Anda Retroda: Yeni Karar mı, Eski Defter mi? Bu 4 Burç İçin En Kritik Dönem

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 01:10
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Gökyüzünde çift retro dönemi yaklaşıyor! Venüs 3 Ekim'de Akrep burcunda retroya başladı ve 25 Ekim'de Terazi burcuna geri dönecek. Merkür ise 24 Ekim'de Akrep burcunda geri hareketine başlayacak. Böylece 24 Ekim-13 Kasım tarihleri arasında hem Venüs hem de Merkür retroda olacak. Merkür 13 Kasım'da, Venüs ise 14 Kasım'da retro hareketini tamamlayacak. Yani, 24 Ekim ile 13 Kasım arasında iki gezegen aynı anda retroda olacak.

Bu dönem, geçmişte yarım kalan konuşmaların, eski aşkların ve ertelenen kararların yeniden kapıyı çalabileceği bir süreç. Peki yeni bir sayfa açmak mı gerekiyor, yoksa eski defteri düzgünce kapatmak mı? Özellikle 4 burç bu soruyu kendine daha sık sorabilir.

İşte bu kritik dönemden en çok etkilenecek o 4 burç!

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Akrep

Akrep

Aman dikkat! Bu çift retronun tam da merkezinde sen varsın! Merkür retrosunun tamamı senin burcunda gerçekleşiyor, Venüs de retrosuna senin burcunda başladı. Kendini nasıl ifade ettiğin, ilişkilerde neye değer verdiğin ve geçmişte söylemeyip içinde tuttukların bu dönemde yeniden gün yüzüne çıkabilir.

Eski bir ilişki ya da yarım kalan bir konuşma tekrar gündeme gelebilir. Acele bir karar vermek yerine hislerini dinlemen ve neyi gerçekten istediğini netleştirmen önemli. Bu dönem yeni başlangıçlardan çok, iç hesaplaşmalara uygun.

Retroda asla unutma: Bazen ileri gitmenin yolu, geriye dönüp bakmaktan geçer.

Terazi

Terazi

Yönetici gezegenin Venüs, 25 Ekim'de geri hareketle yeniden senin burcuna dönüyor ve 14 Kasım'da burcunda ileri yönlü harekete geçiyor. Bu da ilişkilerin, kendine bakışın ve hayatındaki dengelerin yeniden masaya yatacağı anlamına geliyor.

Geçmişte kapattığını düşündüğün bir defter tekrar açılabilir. Bu bir yeniden başlangıç fırsatı da olabilir, artık tamamen vedalaşma zamanı geldiğinin işareti de. Karar vermeden önce kendine 'Bu bana gerçekten iyi geliyor mu?' diye sor.

İki retrolu bu dönemde: Denge, ancak bir şeyi bırakınca yeniden kurulur.

Boğa

Boğa

Yönetici gezegenin Venüs'ün geri hareketi ve Merkür'ün karşı burcun Akrep'teki retrosu, ilişkiler ve ortaklıklar alanını hareketlendiriyor. Partnerinle ya da bir iş ortağınla geçmişte konuşulmadan bırakılan meseleler yeniden gündeme gelebilir.

Bu dönemde bir sözleşme, ortak para ya da ilişki kararı konusunda acele etmemek önemli. Detayları iki kez kontrol etmek ve karşındakini gerçekten dinlemek, ileride doğabilecek yanlış anlaşılmaların önüne geçebilir.

Ama şunu da unutma: Sağlam ilişkiler, zor konuşmaların ardından daha da güçlenir.

İkizler

İkizler

Yönetici gezegenin Merkür retroya girerken, işlerin, günlük düzenin ve sağlık rutinlerin yeniden gözden geçirilmeye ihtiyaç duyabilir. Ertelediğin işler, yarım kalan projeler ya da eski iş bağlantıları yeniden karşına çıkabilir.

Venüs'ün 25 Ekim'de Terazi'ye geri dönmesiyle aşk hayatında da eski bir hikaye yeniden gündeme gelebilir. Bu dönem, yeni bir maceraya atılmaktan çok, geçmişte neyin işe yarayıp neyin yaramadığını anlamak için iyi bir fırsat.

Retro dönemi bitene kadar: Eski defterleri okumak, yeni sayfaları daha güzel yazmanı sağlar.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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