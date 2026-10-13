Merkür ve Venüs Aynı Anda Retroda: Yeni Karar mı, Eski Defter mi? Bu 4 Burç İçin En Kritik Dönem

Gökyüzünde çift retro dönemi yaklaşıyor! Venüs 3 Ekim'de Akrep burcunda retroya başladı ve 25 Ekim'de Terazi burcuna geri dönecek. Merkür ise 24 Ekim'de Akrep burcunda geri hareketine başlayacak. Böylece 24 Ekim-13 Kasım tarihleri arasında hem Venüs hem de Merkür retroda olacak. Merkür 13 Kasım'da, Venüs ise 14 Kasım'da retro hareketini tamamlayacak. Yani, 24 Ekim ile 13 Kasım arasında iki gezegen aynı anda retroda olacak.

Bu dönem, geçmişte yarım kalan konuşmaların, eski aşkların ve ertelenen kararların yeniden kapıyı çalabileceği bir süreç. Peki yeni bir sayfa açmak mı gerekiyor, yoksa eski defteri düzgünce kapatmak mı? Özellikle 4 burç bu soruyu kendine daha sık sorabilir.

İşte bu kritik dönemden en çok etkilenecek o 4 burç!