Plüton Retrosu Bitiyor: 4 Burç İçin Yılın Değişimi Başlıyor
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Dönüşüm gezegeni Plüton, 6 Mayıs'tan bu yana sürdürdüğü geri hareketini 16 Ekim sabahı tamamlıyor ve Kova burcunun 2. derecesinde yeniden ileri yönde ilerlemeye başlıyor. Yaklaşık beş ay süren bu retro dönemi, pek çok kişi için içe dönmek, eski alışkanlıkları sorgulamak ve neyin gerçekten değişmesi gerektiğini fark etmekle geçti. Plüton normale döndüğünde ise tüm bu süreçte olgunlaşan kararlar dışarıya taşınmaya başlayacak.
İşte Plüton retrosunun bitişiyle yılın değişimi başlayan o 4 burç!
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Kova
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Akrep
Aslan
Boğa
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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