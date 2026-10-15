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Plüton Retrosu Bitiyor: 4 Burç İçin Yılın Değişimi Başlıyor

Plüton Retrosu Bitiyor: 4 Burç İçin Yılın Değişimi Başlıyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 22:28
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Dönüşüm gezegeni Plüton, 6 Mayıs'tan bu yana sürdürdüğü geri hareketini 16 Ekim sabahı tamamlıyor ve Kova burcunun 2. derecesinde yeniden ileri yönde ilerlemeye başlıyor. Yaklaşık beş ay süren bu retro dönemi, pek çok kişi için içe dönmek, eski alışkanlıkları sorgulamak ve neyin gerçekten değişmesi gerektiğini fark etmekle geçti. Plüton normale döndüğünde ise tüm bu süreçte olgunlaşan kararlar dışarıya taşınmaya başlayacak.

İşte Plüton retrosunun bitişiyle yılın değişimi başlayan o 4 burç!

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Kova

Kova

Plüton 2024'ün sonlarından bu yana sizin burcunuzda ilerliyor ve önümüzdeki uzun yıllar boyunca da burada kalacak. Retro döneminde kim olduğunuzu, nasıl göründüğünüzü ve hayattan gerçekte ne istediğinizi derinlemesine sorguladınız. Belki dışarıdan fark edilmedi ama içinizde büyük bir yenilenme yaşandı.

Plüton'un düzelmesiyle bu içsel değişim artık görünür hale geliyor. Tarzınızı, imajınızı ya da kendinizi tanıtma biçiminizi değiştirme isteği güçlenebilir. Uzun süredir taşıdığınız ama size artık ait olmayan rolleri bırakıp kendinizin yeni ve daha cesur versiyonunu göstermeye hazırsınız.

Ancak unutmayın ki kabuğunuzu değiştirmek kendinizi kaybetmek değil, kendinizi bulmak demek!

Akrep

Akrep

Plüton sizin yönetici gezegeniniz, yani onun yön değiştirmesini herkesten önce ve herkesten derinden hissetmeniz çok doğal. Plüton şu sıralar haritanızda ev, aile ve kökler alanından geçiyor. Retro döneminde geçmişe dair meseleler, aile içindeki roller ya da yaşadığınız yerle ilgili sorular sık sık gündeminize gelmiş olabilir.

Plüton ileri hareketine başladığında bu konularda net kararlar vermek kolaylaşıyor. Evinizde köklü bir değişiklik, bir taşınma planı ya da aile ilişkilerinde yeni ve daha sağlıklı bir denge kurmak için zemin hazırlanıyor. İçinizdeki güvenli limanı yeniden inşa etme zamanı.

Ve bunun en güzel yanı: Kökleriniz sağlamlaştıkça dallarınızın da çok daha yükseğe uzanacak olması!

Aslan

Aslan

Kova burcunda ilerleyen Plüton, sizin haritanızda ilişkiler ve ortaklıklar alanını aydınlatıyor. Retro döneminde hayatınızdaki insanlara farklı bir gözle baktınız, değil mi? Öyle ki kimin gerçekten yanınızda olduğunu, hangi bağların sizi büyüttüğünü fark ettiniz.

Plüton'un düzelmesiyle ilişkilerde yeni bir sayfa açılıyor. Bir ortaklığı yeniden tanımlamak, bir ilişkiyi bir üst seviyeye taşımak ya da hayatınıza yepyeni ve derin bir bağ almak için uygun bir dönem başlıyor. Jüpiter'in de burcunuzda bulunması, bu süreçte öz güveninizi destekliyor.

Doğru insanlar, siz tamamen kendiniz olduğunuzda yanınızda kalanlardır!

Boğa

Boğa

Plüton sizin haritanızda kariyer, statü ve toplumdaki yeriniz alanından geçiyor. Retro döneminde iş hayatınızda gerçekten neyi istediğinizi, hangi hedeflerin size ait olduğunu ve hangilerini başkaları için kovaladığınızı sorguladınız.

Plüton düzeldikçe kariyerinizde somut adımlar atmak kolaylaşıyor. Yeni bir pozisyon, sorumluluk alanınızın genişlemesi ya da uzun süredir düşündüğünüz bir yön değişikliği gündeme gelebilir. 26 Ekim'de burcunuzda gerçekleşecek dolunay da Plüton'la açı yapacağı için kariyer konuları bu ay içinde iyice netleşebilir.

Uzun lafın kısası, emeğinizin karşılığını alacağınız zirve artık çok daha yakın!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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