Plüton Retrosu Bitiyor: 4 Burç İçin Yılın Değişimi Başlıyor

Plüton 2024'ün sonlarından bu yana sizin burcunuzda ilerliyor ve önümüzdeki uzun yıllar boyunca da burada kalacak. Retro döneminde kim olduğunuzu, nasıl göründüğünüzü ve hayattan gerçekte ne istediğinizi derinlemesine sorguladınız. Belki dışarıdan fark edilmedi ama içinizde büyük bir yenilenme yaşandı.

Plüton'un düzelmesiyle bu içsel değişim artık görünür hale geliyor. Tarzınızı, imajınızı ya da kendinizi tanıtma biçiminizi değiştirme isteği güçlenebilir. Uzun süredir taşıdığınız ama size artık ait olmayan rolleri bırakıp kendinizin yeni ve daha cesur versiyonunu göstermeye hazırsınız.

Ancak unutmayın ki kabuğunuzu değiştirmek kendinizi kaybetmek değil, kendinizi bulmak demek!