Fark Edilme Zamanı: Güneş ve Jüpiter Sekstiliyle Parlayacak 3 Burç
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Gökyüzünde kendini göstermek isteyenler için harika bir kapı aralanıyor. Terazi burcundaki Güneş ile Aslan burcundaki Jüpiter, 15 Ekim'de birbirine 60 derecelik uyumlu bir açı yapıyor. Astrolojide sekstil olarak bilinen bu açı, öz güveni yükseltiyor, iyimserliği artırıyor ve emeklerin görünür olmasına alan açıyor.
Etkisi birkaç gün hissedilecek bu dönemde bazı burçlar sahneye çok daha kolay çıkacak. Kendini ifade etmek, bir işi duyurmak ya da doğru kişinin dikkatini çekmek için yıldızlar onlardan yana.
İşte Güneş-Jüpiter sekstiliyle fark edilme zamanı gelen o 3 burç!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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