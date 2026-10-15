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Fark Edilme Zamanı: Güneş ve Jüpiter Sekstiliyle Parlayacak 3 Burç

Fark Edilme Zamanı: Güneş ve Jüpiter Sekstiliyle Parlayacak 3 Burç

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 11:04
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Gökyüzünde kendini göstermek isteyenler için harika bir kapı aralanıyor. Terazi burcundaki Güneş ile Aslan burcundaki Jüpiter, 15 Ekim'de birbirine 60 derecelik uyumlu bir açı yapıyor. Astrolojide sekstil olarak bilinen bu açı, öz güveni yükseltiyor, iyimserliği artırıyor ve emeklerin görünür olmasına alan açıyor.

Etkisi birkaç gün hissedilecek bu dönemde bazı burçlar sahneye çok daha kolay çıkacak. Kendini ifade etmek, bir işi duyurmak ya da doğru kişinin dikkatini çekmek için yıldızlar onlardan yana. 

İşte Güneş-Jüpiter sekstiliyle fark edilme zamanı gelen o 3 burç!

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Aslan

Aslan

Şans gezegeni Jüpiter şu sıralar sizin burcunuzda ilerliyor ve bu sekstille birlikte ışığınız her zamankinden parlak. Doğal karizmanız zaten dikkat çekiyordu. Şimdi bir de bunu fark edenler arasında kararları etkileyen kişilerin de olması çok olası. Bir sunum, bir görüşme ya da paylaşmaya cesaret edemediğiniz bir fikir için bundan iyi bir zaman zor bulunur.

Güneş'in iletişim alanınızdan geçmesi, sözlerinizin daha çok yankı uyandırmasını sağlıyor. Yazdığınız bir mesaj, yaptığınız bir paylaşım ya da açtığınız bir telefon beklemediğiniz kapıları aralayabilir. Kendinizi anlatırken çekinmeyin. Çünkü dinleyenlerin gözü sizden başkasını görmeyecek.

Bugünden itibaren sahne sizin, ışıkları açmak için kimsenin iznine ihtiyacınız yok!

Terazi

Terazi

Güneş şu anda sizin burcunuzda ve doğum günü mevsiminizi yaşadığınız bugünlerde gözler zaten üzerinizde. Jüpiter'le kurduğu uyumlu açı, bu görünürlüğü gerçek bir fırsata dönüştürüyor. Uzun zamandır ertelediğiniz bir adım için ihtiyaç duyduğunuz öz güven tam da şimdi kendiliğinden geliyor.

Jüpiter'in arkadaşlıklar ve sosyal çevre alanınızda ilerlemesi, desteğin çoğunlukla yakınlarınızdan geleceğine işaret ediyor. Bir arkadaşınızın sizi doğru kişiyle tanıştırması ya da katıldığınız bir davette kurduğunuz bağlantı, yeni bir yolun başlangıcı olabilir. Gelen davetlere 'Evet' demekten çekinmeyin.

Zira bu kez kapıyı çalmanıza gerek yok, kapı size açılıyor!

Yay

Yay

Yönetici gezegeniniz Jüpiter'in Güneş'le uyumlu açı yapması, sizin için adeta kişisel bir davet. Jüpiter'in eğitim, yayıncılık ve geniş ufuklar alanınızdan geçmesi, bilgi ve deneyiminizi daha geniş kitlelerle paylaşmanız için ideal bir zemin hazırlıyor. Yazmak, öğretmek, bir projeyi tanıtmak ya da yurt dışıyla bağlantılı bir işe adım atmak için şartlar oldukça elverişli.

Güneş'in sosyal çevre ve hedefler alanınızda olması ise ekip çalışmalarında öne çıkmanızı sağlıyor. Bir grup içinde fikirleriniz takdir görebilir, paylaştığınız bir içerik beklediğinizden fazla ilgi toplayabilir. Hayallerinizi yüksek sesle söylemenin tam zamanı.

Sakın unutmayın: Okunuz hedefi görüyor, yayı germek size kalıyor!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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