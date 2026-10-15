Fark Edilme Zamanı: Güneş ve Jüpiter Sekstiliyle Parlayacak 3 Burç

Şans gezegeni Jüpiter şu sıralar sizin burcunuzda ilerliyor ve bu sekstille birlikte ışığınız her zamankinden parlak. Doğal karizmanız zaten dikkat çekiyordu. Şimdi bir de bunu fark edenler arasında kararları etkileyen kişilerin de olması çok olası. Bir sunum, bir görüşme ya da paylaşmaya cesaret edemediğiniz bir fikir için bundan iyi bir zaman zor bulunur.

Güneş'in iletişim alanınızdan geçmesi, sözlerinizin daha çok yankı uyandırmasını sağlıyor. Yazdığınız bir mesaj, yaptığınız bir paylaşım ya da açtığınız bir telefon beklemediğiniz kapıları aralayabilir. Kendinizi anlatırken çekinmeyin. Çünkü dinleyenlerin gözü sizden başkasını görmeyecek.

Bugünden itibaren sahne sizin, ışıkları açmak için kimsenin iznine ihtiyacınız yok!