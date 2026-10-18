Akrep Sezonu Başlıyor: 4 Burç İçin Yeni Bir Dönem Açılıyor

Güneş, 23 Ekim Cuma akşamı saat 21.35 sularında Terazi'den Akrep burcuna geçiyor ve 22 Kasım'a kadar sürecek Akrep sezonu başlıyor. Uyum ve denge arayışının yerini derinlik, tutku ve dönüşüm alıyor. Üstelik bu sezon gökyüzü hareketli: Merkür 24 Ekim'de Akrep burcunda geri harekete başlıyor, Akrep'teki yeni ay ise 9 Kasım'da gerçekleşiyor.

Bu yoğun enerji herkesi bir şekilde etkilese de bazı burçlar için yepyeni bir sayfanın açılması anlamına geliyor. Kendini yeniden keşfetmekten ilişkilerde derinleşmeye kadar pek çok fırsat kapıda. İşte Akrep sezonunda yeni bir döneme adım atacak o 4 burç!