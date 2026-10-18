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Akrep Sezonu Başlıyor: 4 Burç İçin Yeni Bir Dönem Açılıyor

Akrep Sezonu Başlıyor: 4 Burç İçin Yeni Bir Dönem Açılıyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.10.2026 - 09:52
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Güneş, 23 Ekim Cuma akşamı saat 21.35 sularında Terazi'den Akrep burcuna geçiyor ve 22 Kasım'a kadar sürecek Akrep sezonu başlıyor. Uyum ve denge arayışının yerini derinlik, tutku ve dönüşüm alıyor. Üstelik bu sezon gökyüzü hareketli: Merkür 24 Ekim'de Akrep burcunda geri harekete başlıyor, Akrep'teki yeni ay ise 9 Kasım'da gerçekleşiyor.

Bu yoğun enerji herkesi bir şekilde etkilese de bazı burçlar için yepyeni bir sayfanın açılması anlamına geliyor. Kendini yeniden keşfetmekten ilişkilerde derinleşmeye kadar pek çok fırsat kapıda. İşte Akrep sezonunda yeni bir döneme adım atacak o 4 burç!

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Akrep

Akrep

Güneş kendi burcunuza geçtiğinde, sizin için de yeni bir yıl başlar. Doğum günü sezonunuzla birlikte enerjiniz yükseliyor, kendinizi daha güçlü ve görünür hissediyorsunuz. Uzun süredir ertelediğiniz bir kararı vermek ya da hayatınızda köklü bir değişikliğe adım atmak için bundan daha uygun bir zaman olamaz.

Merkür'ün burcunuzda geri harekete başlaması, bu dönemde acele etmek yerine düşünüp tartmanız gerektiğini hatırlatıyor. Geçmişe dönüp yarım kalan meseleleri kapatmak, yeni başlangıçlara daha sağlam bir zemin hazırlayacak.

Bu sezon sahne tamamen sizin, ışığınızı saklamayın.

Boğa

Boğa

Akrep, Boğa'nın karşıt burcu olduğu için bu sezon ilişkiler hayatınızın merkezine yerleşiyor. Aşk hayatınızda, iş ortaklıklarınızda ve yakın dostluklarınızda yeni bir sayfa açılıyor. Hayatınıza giren biri size bambaşka bir bakış açısı kazandırabilir ya da mevcut ilişkiniz yeni bir derinlik kazanabilir.

Bu dönemde karşınızdakini daha iyi anlamaya, ihtiyaçlarınızı açıkça konuşmaya odaklanmanız, bağlarınızı güçlendirecek. Ortak kararlar almak için de verimli bir dönemdesiniz.

Bazen en büyük değişim, bir başkasının gözünden kendinize bakınca başlar.

Yengeç

Yengeç

Su elementinin bu sezonu, Yengeç için keyif, yaratıcılık ve aşk alanını aydınlatıyor. Kalbinizin sesini daha çok dinleyeceğiniz, kendinizi ifade etmekten çekinmeyeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Yeni bir hobiye başlamak ya da uzun süredir aklınızda olan yaratıcı bir projeye el atmak için ilham tam yerinde.

Aşk hayatınızda da sürprizlere açık olun. Hoşlandığınız biriyle aranızdaki bağ derinleşebilir, mevcut ilişkinizde ise romantizm yeniden canlanabilir.

Bu sezon kalbinizi dinlemek, size en doğru yolu gösterecek.

Balık

Balık

Akrep sezonu Balık için ufkunuzu genişletecek bir dönemi başlatıyor. Seyahatler, eğitim, yeni bilgiler ve farklı kültürler gündeminize girebilir. Uzun zamandır öğrenmek istediğiniz bir konuya başlamak ya da bir yolculuk planlamak için ilham dolu bir dönemdesiniz.

Sezgileriniz bu sezon her zamankinden güçlü. İçinizden gelen sese güvenerek attığınız adımlar, hayatınıza yeni bir anlam ve yön katabilir.

Ufkunuz genişledikçe hayalleriniz de büyüyecek.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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