20 Ekim Güneş-Kuzey Ay Düğümü Üçgeni: Hayatının Yönünü Değiştirecek Biriyle Tanışabilecek 4 Burç
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Bazen hayatımıza giren biri, hiç düşünmediğimiz bir kararın başlangıcı olabiliyor. Bir arkadaş buluşmasında başlayan sohbet veya yeni katıldığımız bir etkinlik, geleceğe dair planlarımızı değiştirebiliyor. 20 Ekim’de Güneş ile Kuzey Ay Düğümü arasında gerçekleşecek üçgen açı da astrolojide yeni tanışmalar ve fırsatlarla ilişkilendiriliyor. Özellikle dört burç için bu dönem, hayatlarına farklı bir yön verebilecek insanlarla karşılaşma ihtimalini artıran bir süreç olarak yorumlanıyor. Gelin hangi burçlar etkilenecek birlikte bakalım…
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20 Ekim Güneş-Kuzey Ay Düğümü Üçgeni Neler Getirecek?
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Koç Burcu
İkizler Burcu
Terazi Burcu
Kova Burcu
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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