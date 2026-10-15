20 Ekim Güneş-Kuzey Ay Düğümü Üçgeni: Hayatının Yönünü Değiştirecek Biriyle Tanışabilecek 4 Burç

Bazen hayatımıza giren biri, hiç düşünmediğimiz bir kararın başlangıcı olabiliyor. Bir arkadaş buluşmasında başlayan sohbet veya yeni katıldığımız bir etkinlik, geleceğe dair planlarımızı değiştirebiliyor. 20 Ekim’de Güneş ile Kuzey Ay Düğümü arasında gerçekleşecek üçgen açı da astrolojide yeni tanışmalar ve fırsatlarla ilişkilendiriliyor. Özellikle dört burç için bu dönem, hayatlarına farklı bir yön verebilecek insanlarla karşılaşma ihtimalini artıran bir süreç olarak yorumlanıyor. Gelin hangi burçlar etkilenecek birlikte bakalım…