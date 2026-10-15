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20 Ekim Güneş-Kuzey Ay Düğümü Üçgeni: Hayatının Yönünü Değiştirecek Biriyle Tanışabilecek 4 Burç

20 Ekim Güneş-Kuzey Ay Düğümü Üçgeni: Hayatının Yönünü Değiştirecek Biriyle Tanışabilecek 4 Burç

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 14:39
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Bazen hayatımıza giren biri, hiç düşünmediğimiz bir kararın başlangıcı olabiliyor. Bir arkadaş buluşmasında başlayan sohbet veya yeni katıldığımız bir etkinlik, geleceğe dair planlarımızı değiştirebiliyor. 20 Ekim’de Güneş ile Kuzey Ay Düğümü arasında gerçekleşecek üçgen açı da astrolojide yeni tanışmalar ve fırsatlarla ilişkilendiriliyor. Özellikle dört burç için bu dönem, hayatlarına farklı bir yön verebilecek insanlarla karşılaşma ihtimalini artıran bir süreç olarak yorumlanıyor. Gelin hangi burçlar etkilenecek birlikte bakalım…

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20 Ekim Güneş-Kuzey Ay Düğümü Üçgeni Neler Getirecek?

20 Ekim Güneş-Kuzey Ay Düğümü Üçgeni Neler Getirecek?

20 Ekim 2026’da Terazi burcundaki Güneş, Kova burcundaki Kuzey Ay Düğümü ile üçgen açı oluşturacak. Astrolojide Güneş kişinin kimliğini ve hedeflerini, Kuzey Ay Düğümü ise gelişim yönünü temsil ediyor. İki gök cismi arasındaki bu uyumlu açı, yeni insanlarla tanışmak ve farklı fırsatları keşfetmek açısından destekleyici kabul ediliyor. Özellikle sosyal ortamlarda kurulan bağlantılar, ortak projeler ve beklenmedik karşılaşmalar önem kazanabilir. Peki bu gökyüzü hareketinden hangi dört burç daha fazla etkilenebilir?

Koç Burcu

Koç Burcu

Koç burçları için yeni bir arkadaşlık, zamanla önemli bir iş birliğine dönüşebilir. Özellikle kalabalık bir arkadaş buluşmasında veya ortak bir proje sırasında tanışacakları biri, uzun zamandır akıllarında olan bir fikri hayata geçirmelerine yardımcı olabilir. Farklı bakış açılarına sahip insanlarla bir araya gelmek, gelecek hedeflerini yeniden şekillendirmelerini sağlayabilir. Koçların bu dönemde sosyal davetlere biraz daha açık olması, karşılarına çıkabilecek fırsatları fark etmeleri açısından önemli.

İkizler Burcu

İkizler Burcu

İkizler burçlarının hayatına girecek yeni biri, onlara hiç düşünmedikleri bir dünyanın kapısını aralayabilir. Bir eğitim, seyahat veya katıldıkları etkinlik sırasında tanışacakları kişi sayesinde farklı bir alana ilgi duymaya başlayabilirler. Özellikle uzun zamandır başka bir şehirde yaşama, yurt dışına gitme veya yeni bir eğitim alma düşüncesi olan İkizler, bu tanışmadan cesaret bulabilir. Başlangıçta sıradan görünen bir sohbet, geleceğe dair önemli bir kararın ilk adımı olabilir.

Terazi Burcu

Terazi Burcu

Güneş’in kendi burçlarında ilerlemesi, Terazilerin sosyal hayatını hareketlendirebilir. Özellikle ortak arkadaşlar veya benzer ilgi alanları sayesinde tanışacakları biri, aşk hayatlarına farklı bir heyecan getirebilir. Uzun süredir ilişkilerinde ne aradığını sorgulayan Teraziler, kendilerini daha rahat ifade edebildikleri biriyle karşılaşabilir. Bu tanışma hemen romantik bir ilişkiye dönüşmese bile aşka ve geleceğe bakışlarını değiştirebilir.

Kova Burcu

Kova Burcu

Kuzey Ay Düğümü’nün kendi burçlarında ilerlemesi, Kovalar için kişisel hedeflerini yeniden düşünme dönemini işaret ediyor. 20 Ekim’deki üçgen açıyla birlikte bir seminerde, iş görüşmesinde veya çevrim içi bir toplulukta tanışacakları kişi onlara yeni bir yol gösterebilir. Özellikle kariyer değişikliği, eğitim veya kendi işini kurma düşüncesi olan Kovalar, farklı deneyimlere sahip birinden ilham alabilir. Yeni kurulan bu bağlantı sayesinde uzun zamandır düşündükleri bir hedefi gerçekleştirmek için ilk somut adımı atabilirler.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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