En Çok Para Biriktiren Burçlar: Birikim Yapmayı İyi Bilen 5 Burç

22 Aralık-21 Ocak arasında doğan Oğlaklar, para biriktirme denince akla gelen ilk burç. Bugün canının çektiği bir şeyi rahatlıkla erteleyebiliyor, çünkü gözü hep ileride: Ev sahibi olmak, kendi işini kurmak ya da kimseye muhtaç olmadan yaşamak. Harcama kararlarını da çoğu zaman bu hedefler belirliyor.

Bustle'ın astroloji yorumunda da Oğlak, disiplini ve uzun vadeli planlama becerisi sayesinde birikimde zirveye yerleştiriliyor. Yönetici gezegeni Satürn'ün olgunluk ve sabırla özdeşleştirildiğini hatırlatan yorum, Oğlak'ın anlık heveslere kolay kolay kanmadığını vurguluyor. Üstelik Oğlak parayı yalnızca kenara koymakla kalmıyor, zamanla nasıl büyüteceğinin de hesabını yapıyor.