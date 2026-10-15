Kış Aylarında Hüzne En Çok Kapılan 4 Burç
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Sürekli hareket halinde olmayı seven Koç, kışın eve kapanınca bunalabiliyor.
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Başkalarının duygularını kolayca hisseden Yengeç, kışın ağırlaşan havadan etkileniyor.
İnsanlarla vakit geçirmeyi seven Aslan, kışın sosyal hayatı yavaşlayınca sıkılıyor.
Oğlak burcu, kışın evde geçirdiği zamanı dinlenmek yerine durmadan çalışarak geçiriyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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