Kış Aylarında Hüzne En Çok Kapılan 4 Burç

Kış ayları genellikle daha kasvetli bir atmosfer getiriyor ve Yengeç çevresindeki bu havayı omuzlarında taşıyor. Bir arkadaşını ya da ailesinden birini neşelendirmeye çalışsa bile, içten içe yaşamak istemediği ağır duygular hissediyor.

Bu yüzden sık sık baharın sıcaklığını ve canlandırıcı havasını hayal ediyor.