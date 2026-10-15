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Kış Aylarında Hüzne En Çok Kapılan 4 Burç

Kış Aylarında Hüzne En Çok Kapılan 4 Burç

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 12:30
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Soğuk geceler, azalan güneş ışığı ve evde geçen uzun saatler, kış aylarını bazıları için zorlu hale getirebiliyor. Astrolojiye göre bazı burçlar kışın gelişinden diğerlerine göre daha çok etkileniyor.

İşte o burçlar...

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Sürekli hareket halinde olmayı seven Koç, kışın eve kapanınca bunalabiliyor.

Sürekli hareket halinde olmayı seven Koç, kışın eve kapanınca bunalabiliyor.

Dünyaya açılmayı ve önüne çıkan her fırsatın peşinden gitmeyi seviyor. Havalar soğuyunca dışarıda yapabileceği şeylerin azaldığını hissediyor.

Dünyayı evinin penceresinden izlemek zorunda kalmak, onda can sıkıntısına ve yalnızlık hissine yol açabiliyor.

Başkalarının duygularını kolayca hisseden Yengeç, kışın ağırlaşan havadan etkileniyor.

Başkalarının duygularını kolayca hisseden Yengeç, kışın ağırlaşan havadan etkileniyor.

Kış ayları genellikle daha kasvetli bir atmosfer getiriyor ve Yengeç çevresindeki bu havayı omuzlarında taşıyor. Bir arkadaşını ya da ailesinden birini neşelendirmeye çalışsa bile, içten içe yaşamak istemediği ağır duygular hissediyor.

Bu yüzden sık sık baharın sıcaklığını ve canlandırıcı havasını hayal ediyor.

İnsanlarla vakit geçirmeyi seven Aslan, kışın sosyal hayatı yavaşlayınca sıkılıyor.

İnsanlarla vakit geçirmeyi seven Aslan, kışın sosyal hayatı yavaşlayınca sıkılıyor.

İlgi odağı olmaktan ve çevresindekilerin hayranlığından keyif alıyor. En mutlu olduğu yer, sevdikleriyle dolu hareketli bir mekan.

Kışın tekdüzeliği ise bu fırsatları azaltıyor ve Aslan'ın ihtiyaç duyduğu sosyal etkileşimden uzak kalmasına neden oluyor.

Oğlak burcu, kışın evde geçirdiği zamanı dinlenmek yerine durmadan çalışarak geçiriyor.

Oğlak burcu, kışın evde geçirdiği zamanı dinlenmek yerine durmadan çalışarak geçiriyor.

Çoğu insan kışın şöminenin ya da ısıtıcının başında rahatlamayı tercih ediyor. Oğlak ise evde geçen her anı ya ofis işlerine ya da ev işlerine ayırıyor.

Kışın gelişiyle bu çalışkan yapısı daha da artıyor ve onu yorgun, stresli ve dinlenmeye muhtaç bırakıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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