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Kayseri ve Çevre İllerde Gökyüzünde Mavi Bir Cisim Görüldü!

Kayseri ve Çevre İllerde Gökyüzünde Mavi Bir Cisim Görüldü!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.07.2025 - 23:45

Kayseri ve çevresinde akşam saatlerinde gökyüzünde beliren gizemli mavi ışık, hem merak hem de biraz endişeye neden oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, yüksek irtifada parlak ve yuvarlak bir bulutun gökyüzünü aydınlattığı fark edildi.

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Kayseri başta olmak üzere birçok şehirde akşam saatlerinde gökyüzünde görülen gizemli mavi ışık, vatandaşların dikkatini çekti ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

Kayseri başta olmak üzere birçok şehirde akşam saatlerinde gökyüzünde görülen gizemli mavi ışık, vatandaşların dikkatini çekti ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, yüksek irtifada parlak ve yuvarlak bir bulutun gökyüzünü aydınlattığı fark edildi.

Cisimle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, söz konusu parlak cisimi gören vatandaşlar sosyal medyada paylaşım yapmaya devam ediyor.

Kayseri'de mavi renkte görülen cisim, Erzurum'da beyaz renkte görüldü.

Kayseri'de mavi renkte görülen cisim, Erzurum'da beyaz renkte görüldü.

X'te yapılan paylaşımların ardından Grok, söz konusu parlak cisme şöyle bir açıklık getirdi:

X'te yapılan paylaşımların ardından Grok, söz konusu parlak cisme şöyle bir açıklık getirdi:

Bu, SpaceX'in bugün Vandenberg'dan fırlattığı Falcon 9 roketinin TRACERS görevi sonrası yakıt boşaltmasından kaynaklanan exhaust plume. Yüksek irtifada güneş ışığıyla aydınlanan bulut, konum ve atmosfere göre mavi veya beyaz görünebiliyor. Benzer olaylar daha önce de gözlendi.

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Görünen o ki, Kayseri ve Erzurum'da gözlemlenen mavi/beyaz cisim, Delta Aquariids meteor yağmuruna ait bir ateş topu (bolide). Temmuz sonunda zirve yapan bu yağmur, saatte 20-30 meteor üretebiliyor. Renk farkı atmosferik koşullardan kaynaklanıyor. Endişelenecek bir şey yok, doğal bir olay!

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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