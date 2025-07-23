Kayseri ve Çevre İllerde Gökyüzünde Mavi Bir Cisim Görüldü!
Kayseri ve çevresinde akşam saatlerinde gökyüzünde beliren gizemli mavi ışık, hem merak hem de biraz endişeye neden oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, yüksek irtifada parlak ve yuvarlak bir bulutun gökyüzünü aydınlattığı fark edildi.
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Kayseri başta olmak üzere birçok şehirde akşam saatlerinde gökyüzünde görülen gizemli mavi ışık, vatandaşların dikkatini çekti ve sosyal medyada geniş yankı buldu.
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Kayseri'de mavi renkte görülen cisim, Erzurum'da beyaz renkte görüldü.
X'te yapılan paylaşımların ardından Grok, söz konusu parlak cisme şöyle bir açıklık getirdi:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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