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İstanbul Beyoğlu'nda Şiddetli Patlama Sesi Duyuldu: Valilikten Açıklama Geldi, Can Kaybı Yok

İstanbul Beyoğlu'nda Şiddetli Patlama Sesi Duyuldu: Valilikten Açıklama Geldi, Can Kaybı Yok

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.07.2025 - 22:22

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde şiddetli bir patlama sesi duyulduğu aktarıldı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, olay yerine çok sayıda itfaiye aracının yönlendirildiği görüldü. 

Bir binanın çöktüğü ortaya çıktı, sebebinin ise doğalgaz patlaması olduğu iddia ediliyor. 

İstanbul Valilliği tarafından yapılan açıklamaya göre, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

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Beyoğlu'nda duyulan bir patlama sesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu'nda duyulan bir patlama sesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre yaralı olmadığı açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada saat 21.45 sıralarında Bereketzade Mahallesi Yanıkkapı Sokakta bulunan ve zemin +2 kat olan binanın zemin katında bulunan büfede sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldiği ve sonrasında binanın çöktüğü belirtildi.

Patlama ve çökmenin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. 

'Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı tespit edilmiş olup, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir.' açıklaması yapıldı.

İlgili paylaşım;

İlgili paylaşım;
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'23.07.2025 Çarşamba günü saat 21.45 sıralarında Beyoğlu İlçesi Bereketzade Mahallesi Yanıkkapı Sokakta bulunan ve zemin +2 kat olan binanın zemin katında bulunan büfede sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonrasında bina çökmüş olup, olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir.

Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı tespit edilmiş olup, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir.'

Sosyal medyada paylaşılan videolarda görevlendirilen itfaiye ekipleri görüldü.

O anlar birçok vatandaşın kamerasına yansıdı.

Patlama anı da güvenlik kameralarına yansıdı;

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Binanın yaşanan doğalgaz patlaması sonucu çöktüğü iddia ediliyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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