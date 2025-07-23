İstanbul Beyoğlu'nda Şiddetli Patlama Sesi Duyuldu: Valilikten Açıklama Geldi, Can Kaybı Yok
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde şiddetli bir patlama sesi duyulduğu aktarıldı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, olay yerine çok sayıda itfaiye aracının yönlendirildiği görüldü.
Bir binanın çöktüğü ortaya çıktı, sebebinin ise doğalgaz patlaması olduğu iddia ediliyor.
İstanbul Valilliği tarafından yapılan açıklamaya göre, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
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Beyoğlu'nda duyulan bir patlama sesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
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İlgili paylaşım;
Sosyal medyada paylaşılan videolarda görevlendirilen itfaiye ekipleri görüldü.
O anlar birçok vatandaşın kamerasına yansıdı.
Patlama anı da güvenlik kameralarına yansıdı;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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