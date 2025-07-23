İstanbul Beyoğlu'nda Şiddetli Patlama Sesi Duyuldu: Valilikten Açıklama Geldi, Can Kaybı Yok

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre yaralı olmadığı açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada saat 21.45 sıralarında Bereketzade Mahallesi Yanıkkapı Sokakta bulunan ve zemin +2 kat olan binanın zemin katında bulunan büfede sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldiği ve sonrasında binanın çöktüğü belirtildi.

Patlama ve çökmenin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

'Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı tespit edilmiş olup, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir.' açıklaması yapıldı.