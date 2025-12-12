onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Dünyanın Konuştuğu Görüntüler! Donald Trump, Epstein’in Fotoğraf Arşivinden Çıktı

Dünyanın Konuştuğu Görüntüler! Donald Trump, Epstein’in Fotoğraf Arşivinden Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.12.2025 - 19:43

Çocuklara cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan yargılanırken ölü bulunan Epstein davasında skandal belge ve iddialar çıkmaya devam ediyor. Dünya Epstein skandalını konuşurken ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili skandal fotoğraflar yayınlandı. Fotoğraflarda Trump’ın Jeffrey Epstein’ın istismar ettiği mağdurlarla bir arada olduğu görülüyor. Öte yandan fotoğraflarda Trump, Bannon, Bill Clinton yer alıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Epstein arşivinden Trump fotoğrafları çıktı.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Epstein arşivinden Trump fotoğrafları çıktı.

14-18 yaş arasındaki onlarca çocuğa cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu olduğu sıra hücresinde ölü bulunmuştu. Epstein davasında her geçen gün yeni skandallar ortaya çıkarken yeni fotoğraflar yayınlandı. 

Bu kez fotoğraflarda ABD Başkanı Donald Trump var. Üstelik Trump’ın Epstein mağduru kadınlarla yan yana görülüyor.

Trump, Epstein mağduru kadınlarla birlikte.

Trump, Epstein mağduru kadınlarla birlikte.

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'ndeki Demokratlar’ın yayınladığı fotoğraflarda Trump, Steve Bannon, Bill Gates, Bill Clinton ve Larry Summers yer alıyor. Öte yandan bir başka görüntüde ise Trump’ın Komite tarafından yüzü sansürlenen 6 kadınla birlikte görülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın