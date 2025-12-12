Dünyanın Konuştuğu Görüntüler! Donald Trump, Epstein’in Fotoğraf Arşivinden Çıktı

Çocuklara cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan yargılanırken ölü bulunan Epstein davasında skandal belge ve iddialar çıkmaya devam ediyor. Dünya Epstein skandalını konuşurken ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili skandal fotoğraflar yayınlandı. Fotoğraflarda Trump’ın Jeffrey Epstein’ın istismar ettiği mağdurlarla bir arada olduğu görülüyor. Öte yandan fotoğraflarda Trump, Bannon, Bill Clinton yer alıyor.

