Dünyada Yankı Uyandıran Fotoğraf: Epstein Dosyalarından Michael Jackson Çıktı!
ABD Adalet Bakanlığı, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in dosyalarının bir kısmını yayımlamaya başladı. Yayınlanan kayıtlarda eski ABD Başkanı Bill Clinton ve efsane şarkıcı Michael Jackson gibi isimlerin fotoğrafları yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Efsanevi şarkıcı Michael Jackson ve çocuklara yönelik fuhuş ağı kuran Epstein yan yana!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski ABD Başkanı Bill Clinton da fotoğraflarda yer aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın