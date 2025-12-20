onedio
Dünyada Yankı Uyandıran Fotoğraf: Epstein Dosyalarından Michael Jackson Çıktı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.12.2025

ABD Adalet Bakanlığı, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in dosyalarının bir kısmını yayımlamaya başladı. Yayınlanan kayıtlarda eski ABD Başkanı Bill Clinton ve efsane şarkıcı Michael Jackson gibi isimlerin fotoğrafları yer aldı.

Efsanevi şarkıcı Michael Jackson ve çocuklara yönelik fuhuş ağı kuran Epstein yan yana!

Yaşları 13-18 arasında değişen kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kuran Jeffrey Epstein'le ilgili yeni fotoğraflar yayınlandı.

'Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası'nın' Kongre'den geçmesinin ve ilgili dosyaların 30 gün içinde açıklanacağının duyurulmasının ardından söz konusu belgelere ilişkin gelişme yaşandı. ABD Adalet Bakanlığı, 30 günlük sürenin ardından yeni fotoğrafları medyaya sızdırdı. Yayınlanan yeni fotoğraflarda efsane şarkıcı Michael Jackson'ın yer alması dünyada yankı uyandırdı.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton da fotoğraflarda yer aldı.

New York Times (NYT) tarafından yayınlanan görsellerden birinde eski ABD Başkanı Bill Clinton görülüyor. 

Jeffrey Epstein olayı nedir?

ABD'li iş insanı Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanıyordu. Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulundu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

