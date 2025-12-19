Arnavutluk Parlamentosu Yine Karıştı: Vekiller Meşale Yaktı, Pet Şişe Fırlattı
Arnavutluk Parlamentosu’nda, Başbakan Yardımcısı Belinda Balluku’nun yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden alınmasının ardından yeniden koltuğuna dönmesi tansiyonu yükseltti. Karara tepki gösteren muhalefet milletvekilleri, Genel Kurul’da meşaleler yakarken, Parlamento Başkanı Niko Peleshi’ye su ve plastik şişe attı.
Anayasa Mahkemesinin kararı hem ülkeyi hem de meclisi gerdi.
Muhalefet vekillerinin kürsü işgaliyle olaylar başladı.
