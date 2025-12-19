Arnavutluk Parlamentosu Yine Karıştı: Vekiller Meşale Yaktı, Pet Şişe Fırlattı

Arnavutluk’ta, Başbakan Edi Rama’ya yakınlığıyla bilinen ve iktidarın en üst kademelerinde yer alan Başbakan Yardımcısı Belinda Balluku’nun yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırıldıktan sonra Anayasa Mahkemesi kararıyla yeniden görevine dönmesi, siyaset arenasında tansiyonu yükseltti.

Ana muhalefetteki Demokrat Parti’ye (PD) mensup milletvekilleri, Özel Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Savcılığı’nın (SPAK) Balluku’nun dokunulmazlığının kaldırılması ve tutuklama süreci için parlamentodan talep ettiği iznin, açık ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.