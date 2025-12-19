onedio
Arnavutluk Parlamentosu Yine Karıştı: Vekiller Meşale Yaktı, Pet Şişe Fırlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
19.12.2025 - 22:03

Arnavutluk Parlamentosu’nda, Başbakan Yardımcısı Belinda Balluku’nun yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden alınmasının ardından yeniden koltuğuna dönmesi tansiyonu yükseltti. Karara tepki gösteren muhalefet milletvekilleri, Genel Kurul’da meşaleler yakarken, Parlamento Başkanı Niko Peleshi’ye su ve plastik şişe attı.

Anayasa Mahkemesinin kararı hem ülkeyi hem de meclisi gerdi.

Arnavutluk’ta, Başbakan Edi Rama’ya yakınlığıyla bilinen ve iktidarın en üst kademelerinde yer alan Başbakan Yardımcısı Belinda Balluku’nun yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırıldıktan sonra Anayasa Mahkemesi kararıyla yeniden görevine dönmesi, siyaset arenasında tansiyonu yükseltti.

Ana muhalefetteki Demokrat Parti’ye (PD) mensup milletvekilleri, Özel Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Savcılığı’nın (SPAK) Balluku’nun dokunulmazlığının kaldırılması ve tutuklama süreci için parlamentodan talep ettiği iznin, açık ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Muhalefet vekillerinin kürsü işgaliyle olaylar başladı.

Parlamentonun yılın son genel kurul toplantısı olması nedeniyle Belluku dosyasının gündeme alınmasını isteyen muhalefet milletvekilleri, kürsü ile ön sıraları işgal etti.

Muhalif vekillerden Belind Kelliçi, oturumun başlangıcında meşale yakarken, bazı milletvekillerinin Parlamento Başkanı Niko Peleshi’ye su ve plastik şişe attığı görüldü.

Oturum boyunca muhalefeti uyaran Peleshi, artan gerginlik nedeniyle genel kurula ara vermek zorunda kaldı. Yaşanan olaylara güvenlik güçleri müdahale etti.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
