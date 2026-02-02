onedio
Epstein Adası’nda Türk Çocuk İddiası Doğru Çıkmadı

Epstein Adası’nda Türk Çocuk İddiası Doğru Çıkmadı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.02.2026 - 19:11

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada paylaşılan ve “pedofili milyarder Epstein’in adasında Türk çocuk vardı” iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Paylaşılan görüntülerle ilgili küçük bir erkek çocuğunun şiddet gördüğü ve “Özür dilerim Arthur” dediği iddia edilmişti. DMM, görüntülerin Brezilya’da çekildiğini açıkladı.

Dünyanın konuştuğu Epstein skandalı ile ilgili yeni belgelerin yayımlanmasıyla birlikte, Epstein ve arkadaşlarının bir Türk çocuğunu da istismar ettiği iddia edilmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, işkenceye maruz kalan bir erkek çocuğunun Türkçe olarak “Özür dilerim Arthur” dediği öne sürülmüştü.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, iddiaya konu görüntülerin Ocak 2021 tarihinde Brezilya basınına yansıyan eski bir olaya ait olduğu belirtildi.

DMM’den yapılan açıklama

twitter.com

'Bazı sosyal medya hesaplarında, “İşkence gören Türk çocuk ‘özür dilerim Arthur’ diyor” iddiasıyla paylaşılan görüntüler gerçeği yansıtmamaktadır.

İddiaya konu görüntüler, Ocak 2021 tarihinde Brezilya basınına yansıyan eski bir olaya aittir. Brezilya basınında yer alan haberlerde, olayın Mato Grosso do Sul eyaletinde bir babanın çocuğuna yönelik şiddet vakası olduğu belirtilmiş; çocuğun da Portekizce konuştuğu anlaşılmıştır.

Bu görüntülerin Türkiye veya Türk bir çocukla ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu içerik daha önce de gündeme getirilmiş, Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından yalanlanmıştır.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik, eski ve bağlamından koparılmış görüntülerin yeniden dolaşıma sokulması kasıtlı bir dezenformasyon girişimidir. Bu tarz asılsız iddialara karşı hassas ve dikkatli olunması rica olunur.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
ikigai

Türk çocuk çıkmadı diye madalyamı takalım 🤔