Epstein Adası’nda Türk Çocuk İddiası Doğru Çıkmadı

Dünyanın konuştuğu Epstein skandalı ile ilgili yeni belgelerin yayımlanmasıyla birlikte, Epstein ve arkadaşlarının bir Türk çocuğunu da istismar ettiği iddia edilmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, işkenceye maruz kalan bir erkek çocuğunun Türkçe olarak “Özür dilerim Arthur” dediği öne sürülmüştü.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, iddiaya konu görüntülerin Ocak 2021 tarihinde Brezilya basınına yansıyan eski bir olaya ait olduğu belirtildi.