Epstein Adası’nda Türk Çocuk İddiası Doğru Çıkmadı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada paylaşılan ve “pedofili milyarder Epstein’in adasında Türk çocuk vardı” iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Paylaşılan görüntülerle ilgili küçük bir erkek çocuğunun şiddet gördüğü ve “Özür dilerim Arthur” dediği iddia edilmişti. DMM, görüntülerin Brezilya’da çekildiğini açıkladı.
Dünyanın konuştuğu Epstein skandalı ile ilgili yeni belgelerin yayımlanmasıyla birlikte, Epstein ve arkadaşlarının bir Türk çocuğunu da istismar ettiği iddia edilmişti.
DMM’den yapılan açıklama
