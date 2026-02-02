onedio
article/comments
article/share
Epstein Dosyalarına Nasıl Ulaşılır? Adli Kayıtlar ve Gizli Belgeler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.02.2026 - 16:16

Jeffrey Epstein davası, yıllar süren gizliliğin ardından kamuoyuna açılan binlerce sayfalık belgeyle yeniden gündemde. Peki internette dolaşan bu 'Epstein listesi' ve 'Epstein Belgeleri'ni bulunduran mahkeme kayıtlarının aslına nasıl ulaşılır? İşte adım adım rehber ve davanın kısa bir özeti.

Jeffrey Epstein Olayı Nedir?

Amerikalı finansçı Jeffrey Epstein tarafından kurulan seks ticareti ve şantaj ağına ilişkin yürütülen soruşturmada, mağdur Virginia Giuffre’nin açtığı tazminat davası kapsamında gizliliği kaldırılan belgeler kamuoyuna açıklandı. 

Epstein’ın Virgin Adaları’ndaki özel mülkünde (Little St. James) siyaset, ekonomi ve sanat dünyasından nüfuzlu isimlerin katılımıyla reşit olmayan bireylere yönelik sistematik istismar faaliyetleri yürüttüğü iddia edilirken 2019’da cezaevinde şüpheli şekilde ölen Epstein’ın suç ortağı Ghislaine Maxwell’in mahkûmiyetinin ardından davanın kapsamı genişledi. Erişime açılan bu belgeler, yüksek profilli isimlerin söz konusu istismar ağıyla olan bağlantılarını ve operasyonun teknik detaylarını içeren yargı kayıtlarından oluşmaktadır.

Epstein Dosyalarına Nasıl Ulaşılır?

www.politico.com

Jeffrey Epstein davasıyla ilgili komplo teorilerinden ve sahte listelerden uzaklaşarak, davanın gerçek belgelerine ulaşmak artık mümkün. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), kamuoyunun şeffaflık talebi doğrultusunda 'Epstein Library' (Epstein Kütüphanesi) isimli resmi arama motorunu yayına aldı.

Doğrudan justice.gov/epstein/search adresi üzerinden erişilebilen bu veri tabanı, davanın en kapsamlı resmi arşividir. Bu portal üzerinden şu belgelere ulaşabilirsiniz:

  • Mahkeme Kayıtları: Davanın seyrini değiştiren resmi tutanaklar.

  • FOIA (Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası) Belgeleri: Kamu kurumlarının dava süreciyle ilgili paylaştığı dökümanlar.

  • Resmi Açıklamalar: ABD Adalet Bakanlığı ve diğer devlet kurumlarının vaka hakkındaki bulguları.

Nasıl Kullanılır?

Siteye girdiğinizde içeriklerin hassas doğası gereği 18 yaşından büyük olduğunuzu onaylamanız istenir. Ardından arama çubuğunu kullanarak isim, tarih veya belirli anahtar kelimelerle binlerce sayfalık arşivde tarama yapabilirsiniz.

