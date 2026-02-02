Epstein Dosyalarına Nasıl Ulaşılır? Adli Kayıtlar ve Gizli Belgeler

Jeffrey Epstein davası, yıllar süren gizliliğin ardından kamuoyuna açılan binlerce sayfalık belgeyle yeniden gündemde. Peki internette dolaşan bu 'Epstein listesi' ve 'Epstein Belgeleri'ni bulunduran mahkeme kayıtlarının aslına nasıl ulaşılır? İşte adım adım rehber ve davanın kısa bir özeti.