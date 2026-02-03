Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı HAYTAP'ın Paylaşımları İçin Yasal Süreç Başlattı

Bir sivil toplum kuruluşunun sosyal medya hesabı üzerinden çocuklarımızın, engellilerimizin ve yaşlılarımızın açık biçimde onurunu hedef alan içeriğine ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.Söz konusu paylaşımlarda; hayvan haklarına dikkat çekme iddiası altında çocuklarımızın, engellilerimizin ve yaşlılarımızın fotoğraflarının “sahiplendirme ilanı” formatında sunulduğu, “aşısı tam” gibi ifadeler kullanılarak insanların adeta birer nesneye indirgendiği tespit edilmiştir. Bu içerikler, insan onurunu yok sayan, aşağılayıcı ve kabul edilemez bir yaklaşımın ürünüdür.Toplumsal farkındalık oluşturma iddiası hiçbir şekilde, çocuklarımızın, engellilerimizin ve büyüklerimizin kişilik haklarının ihlal edilmesine, onurlarının zedelenmesine ve insanlık dışı bir dilin meşrulaştırılmasına gerekçe olamaz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak söz konusu paylaşımların sosyal medyada yeniden dolaşıma sokulması sonrasında ivedilikle suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili içeriklerin yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi yönünde gerekli yasal süreçler başlatılmıştır.Çocuklarımızın, engellilerimizin ve yaşlılarımızın onurunu hedef alan hiçbir yaklaşım karşılıksız kalmayacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.