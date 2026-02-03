Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı HAYTAP'ın Paylaşımları İçin Yasal Süreç Başlattı
HAYTAP (Hayvan Hakları Federasyonu) 2021 yılında 'sahiplendiriyoruz' adında bir paylaşımda bulunmuştu. Paylaşımda çocukların, yaşlıların ve hastalığı olanların temsili fotoğraflarının bulunduğu 'hayvan sahiplendirme' formatında ilanlar bulunuyordu. Paylaşımın son günlerde yeniden dolaşıma girmesiyle tepkiler de beraberinde geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konu ile ilgili bir paylaşımda bulunarak ilgili gönderiler için yasal süreç başlatıldığını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Afişlerde kullanılan ifadeler sosyal medyada tepki çekmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aile ve Sosyal Hizmetler afişlerle ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın