onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı HAYTAP'ın Paylaşımları İçin Yasal Süreç Başlattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı HAYTAP'ın Paylaşımları İçin Yasal Süreç Başlattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.02.2026 - 17:16

HAYTAP (Hayvan Hakları Federasyonu) 2021 yılında 'sahiplendiriyoruz' adında bir paylaşımda bulunmuştu. Paylaşımda çocukların, yaşlıların ve hastalığı olanların temsili fotoğraflarının bulunduğu 'hayvan sahiplendirme' formatında ilanlar bulunuyordu. Paylaşımın son günlerde yeniden dolaşıma girmesiyle tepkiler de beraberinde geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konu ile ilgili bir paylaşımda bulunarak ilgili gönderiler için yasal süreç başlatıldığını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Afişlerde kullanılan ifadeler sosyal medyada tepki çekmişti.

Afişlerde kullanılan ifadeler sosyal medyada tepki çekmişti.

'Siz ailenizden birini sahiplendirir misiniz?' temalı paylaşımlar son günlerde yaşanan olayların da etkisiyle sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler afişlerle ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Aile ve Sosyal Hizmetler afişlerle ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Bir sivil toplum kuruluşunun sosyal medya hesabı üzerinden çocuklarımızın, engellilerimizin ve yaşlılarımızın açık biçimde onurunu hedef alan içeriğine ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.Söz konusu paylaşımlarda; hayvan haklarına dikkat çekme iddiası altında çocuklarımızın, engellilerimizin ve yaşlılarımızın fotoğraflarının “sahiplendirme ilanı” formatında sunulduğu, “aşısı tam” gibi ifadeler kullanılarak insanların adeta birer nesneye indirgendiği tespit edilmiştir. Bu içerikler, insan onurunu yok sayan, aşağılayıcı ve kabul edilemez bir yaklaşımın ürünüdür.Toplumsal farkındalık oluşturma iddiası hiçbir şekilde, çocuklarımızın, engellilerimizin ve büyüklerimizin kişilik haklarının ihlal edilmesine, onurlarının zedelenmesine ve insanlık dışı bir dilin meşrulaştırılmasına gerekçe olamaz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak söz konusu paylaşımların sosyal medyada yeniden dolaşıma sokulması sonrasında ivedilikle suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili içeriklerin yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi yönünde gerekli yasal süreçler başlatılmıştır.Çocuklarımızın, engellilerimizin ve yaşlılarımızın onurunu hedef alan hiçbir yaklaşım karşılıksız kalmayacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
8
7
3
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın