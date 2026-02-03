onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe’de Ayrılık: Youssef En-Nesyri’nin Sözleşmesi Feshedildi

Fenerbahçe’de Ayrılık: Youssef En-Nesyri’nin Sözleşmesi Feshedildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.02.2026 - 00:18

Fenerbahçe, 2024 yılında Sevilla’dan büyük umutlarla transfer ettiği Faslı golcü Youssef En-Nesyri’nin sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşarak feshettiğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Youssef En-Nesyri’nin Fenerbahçe macerası sona erdi.

Youssef En-Nesyri’nin Fenerbahçe macerası sona erdi.

Fenerbahçe, 2024 yılında Sevilla’dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri’nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Adı Suudi Arabistan kulüpleri ile anılan Youssef En-Nesyri’nin sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldı.

Youssef En-Nesyri bu sezon Fenerbahçe ile 27 maçta 8 gol 1 asist yapmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın