Fenerbahçe’de Ayrılık: Youssef En-Nesyri’nin Sözleşmesi Feshedildi
Fenerbahçe, 2024 yılında Sevilla’dan büyük umutlarla transfer ettiği Faslı golcü Youssef En-Nesyri’nin sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşarak feshettiğini açıkladı.
Youssef En-Nesyri’nin Fenerbahçe macerası sona erdi.
