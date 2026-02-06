onedio
En Düşük Emekli Maaşı Kaldırılacak! SGK Uzmanından Çok Konuşulacak İddia

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.02.2026 - 18:36

En düşük emekli maaşıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Bu tartışmaların odak noktası ise fazla prim ödeyenle az prim ödeyen vatandaşların en düşük emekli maaşında buluşturulması oldu. SGK Uzmanı Murat Bal, X hesabından bir paylaşım yaparak emeklilik sisteminde yapılması planlanan düzenlemeyi anlattı. Öte yandan Bal, en düşük emekli maaşının kaldırılacağını ileri sürdü.

Emeklilik sistemi değişecek mi?

Mevcut emeklilik sistemine yönelik eleştiriler devam ediyor. Uzmanlar ve vatandaşlar emeklilik sisteminin değiştirilmesini talep ederek adalete dayalı yeni sistemin getirilmesini talep ediyor. Tartışılan konuların başında da en düşük emekli maaşı uygulaması geliyor. Fazla prim ödeyenle az prim ödeyenin en düşük maaşında birleşmesi pek çok kişinin tepkisini çekiyor.

X hesabından açıklama yapan Murat Bal, emeklilik sistemine düzenleme geleceğini ileri sürerek yeni sistemi anlattı. Bal, 'Emekli maaşlarındaki adaletsizliğin düzeltilmesi amacıyla çeşitli çalışmaların yürütüldüğü haberleri geliyor. Emeklilik sisteminde yapılması planlanan düzenlemelerde temel tartışma, prim–maaş bağının yeniden kurulması olacak' dedi.

En düşük emekli maaşı kaldırılacak mı? SGK uzmanından çok konuşulacak iddia.

Murat Bal'ın iddialarından bir diğeri ise en düşük emeklilik uygulamasının kaldırılmasına yönelik oldu. SGK uzmanının iddiasına göre en düşük emekli maaşı kaldırılacak. 

Bal'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

'Düşük prime dayalı emeklilikler ile yüksek prim ödeyenler arasındaki maaş farkının fiilen ortadan kalkması, sistemin aktüeryal dengesini ve prim adaletini zedeler hale geldi.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine farklı oranlarda zam uygulanması ise eşitlik ilkesini dahi tartışmalı hale getirmektedir. 

Çalışılan yeni modelde, gün sayısı ve prime esas kazanç ağırlıklı bir maaş hesaplama sistemi ile ortak zam yaklaşımı öne çıkacaktadır. 

Amaç, taban maaş uygulamalarına ihtiyaç bırakmayan, sürdürülebilir ve öngörülebilir bir emeklilik yapısının oluşturulmasıdır. 2026’nın ikinci yarısı geçiş süreci, 2027 ise yapısal reform yılı olarak öne çıkmaktadır.

Bu çalışmayla birlikte en düşük emekli maaşı uygulaması da sonlandırılacak.

Bekleyelim görelim.'

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
