En Düşük Emekli Maaşı Kaldırılacak! SGK Uzmanından Çok Konuşulacak İddia
En düşük emekli maaşıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Bu tartışmaların odak noktası ise fazla prim ödeyenle az prim ödeyen vatandaşların en düşük emekli maaşında buluşturulması oldu. SGK Uzmanı Murat Bal, X hesabından bir paylaşım yaparak emeklilik sisteminde yapılması planlanan düzenlemeyi anlattı. Öte yandan Bal, en düşük emekli maaşının kaldırılacağını ileri sürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emeklilik sistemi değişecek mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En düşük emekli maaşı kaldırılacak mı? SGK uzmanından çok konuşulacak iddia.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın