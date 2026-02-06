En Düşük Emekli Maaşı Kaldırılacak! SGK Uzmanından Çok Konuşulacak İddia

Murat Bal'ın iddialarından bir diğeri ise en düşük emeklilik uygulamasının kaldırılmasına yönelik oldu. SGK uzmanının iddiasına göre en düşük emekli maaşı kaldırılacak.

Bal'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

'Düşük prime dayalı emeklilikler ile yüksek prim ödeyenler arasındaki maaş farkının fiilen ortadan kalkması, sistemin aktüeryal dengesini ve prim adaletini zedeler hale geldi.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine farklı oranlarda zam uygulanması ise eşitlik ilkesini dahi tartışmalı hale getirmektedir.

Çalışılan yeni modelde, gün sayısı ve prime esas kazanç ağırlıklı bir maaş hesaplama sistemi ile ortak zam yaklaşımı öne çıkacaktadır.

Amaç, taban maaş uygulamalarına ihtiyaç bırakmayan, sürdürülebilir ve öngörülebilir bir emeklilik yapısının oluşturulmasıdır. 2026’nın ikinci yarısı geçiş süreci, 2027 ise yapısal reform yılı olarak öne çıkmaktadır.

Bu çalışmayla birlikte en düşük emekli maaşı uygulaması da sonlandırılacak.

Bekleyelim görelim.'