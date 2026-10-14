Barcelona'ya 4-1 Yenilen Galatasaray'a Bir Kötü Haber Daha: Lucas Torreira Sakatlandı
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında RAMS Park'ta Barcelona'ya 4-1 yenilirken gecenin kötü haberi sahadan geldi. 78. dakikada yerde kalan Uruguaylı orta saha Lucas Torreira oyuna devam edemedi ve 81'de yerini Renato Nhaga'ya bıraktı. Sakatlığın türü ve süresi henüz açıklanmadı.
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Torreira 78'de yerde kaldı, 81'de yerine Nhaga girdi.
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Yenilginin yanında asıl soru Torreira'nın Lille maçına yetişip yetişmeyeceği.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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