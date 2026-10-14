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Barcelona'ya 4-1 Yenilen Galatasaray'a Bir Kötü Haber Daha: Lucas Torreira Sakatlandı

Barcelona'ya 4-1 Yenilen Galatasaray'a Bir Kötü Haber Daha: Lucas Torreira Sakatlandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.10.2026 - 08:00
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında RAMS Park'ta Barcelona'ya 4-1 yenilirken gecenin kötü haberi sahadan geldi. 78. dakikada yerde kalan Uruguaylı orta saha Lucas Torreira oyuna devam edemedi ve 81'de yerini Renato Nhaga'ya bıraktı. Sakatlığın türü ve süresi henüz açıklanmadı.

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Torreira 78'de yerde kaldı, 81'de yerine Nhaga girdi.

Torreira 78'de yerde kaldı, 81'de yerine Nhaga girdi.

Karşılaşmanın 78. dakikasında yerde kalan Torreira için sağlık ekibi sahaya girdi. Tedavinin ardından devam etmeyi deneyen Uruguaylı futbolcu bir süre sonra oyunu bırakmak zorunda kaldı. Teknik direktör Okan Buruk, 81. dakikada Torreira'yı oyundan alıp yerine Renato Nhaga'yı sahaya sürdü.

Galatasaray'dan sakatlığın türüne ve nedenine ilişkin resmî bir açıklama gelmedi. Torreira'nın durumunun maçın ardından yapılacak sağlık kontrollerinin sonuçlarıyla netleşmesi bekleniyor.

Yenilginin yanında asıl soru Torreira'nın Lille maçına yetişip yetişmeyeceği.

Yenilginin yanında asıl soru Torreira'nın Lille maçına yetişip yetişmeyeceği.

Torreira, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle zaten bu hafta Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek. Asıl merak edilen, Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ekim'de oynanacak Lille maçı. Torreira'nın o karşılaşmada görev alıp alamayacağı, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Torreira bu sezon tüm kulvarlarda 9 maçta forma giydi, 1 gol ve 3 asistle oynadığı maçlara katkı verdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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