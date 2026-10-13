Galatasaray Taraftarı Barcelona Maçında Oyuna Giren Leroy Sane'yi İlk Pas Hatasında Islıkladı
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk ettiği maçta tribünlerden bir oyuncuya sert tepki geldi. Oyuna sonradan giren Leroy Sane, ilk hatalı pasının ardından ıslıklarla karşılaştı. Alman futbolcu, bu sezon forma giydiği maçlarda skor katkısı veremediği için uzun süredir eleştiri konusu.
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Sane skor 3-1'ken oyuna girdi.
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İlk pas hatası tepki çekti.
Sane 8 maçta skor katkısı veremedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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