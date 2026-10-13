Galatasaray Taraftarı Barcelona Maçında Oyuna Giren Leroy Sane'yi İlk Pas Hatasında Islıkladı

Uzun süredir performansı eleştiri konusu olan Sane, Barcelona karşısında ilk pas hatasında tepki gördü. Victor Osimhen'i topla buluşturmak isteyen Alman oyuncunun pası biraz geride kaldı ve top taca çıktı. Bu hatanın ardından Galatasaray tribünlerinden ıslık sesleri ve yuhalamalar yükseldi. Sane, o dakikadan sonra topla her buluştuğunda taraftarın protestosuyla karşılaştı.