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Galatasaray Taraftarı Barcelona Maçında Oyuna Giren Leroy Sane'yi İlk Pas Hatasında Islıkladı

Galatasaray Taraftarı Barcelona Maçında Oyuna Giren Leroy Sane'yi İlk Pas Hatasında Islıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
14.10.2026 - 00:21
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk ettiği maçta tribünlerden bir oyuncuya sert tepki geldi. Oyuna sonradan giren Leroy Sane, ilk hatalı pasının ardından ıslıklarla karşılaştı. Alman futbolcu, bu sezon forma giydiği maçlarda skor katkısı veremediği için uzun süredir eleştiri konusu.

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Sane skor 3-1'ken oyuna girdi.

Sane skor 3-1'ken oyuna girdi.

Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Barcelona ile karşılaşan Galatasaray, maçta 1-0 öne geçti. Ancak ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle 4-1 geriye düştü. Teknik direktör Okan Buruk, skor 3-1'e geldiğinde Yunus Akgün'ü oyundan alıp Leroy Sane'yi sahaya sürdü.

İlk pas hatası tepki çekti.

İlk pas hatası tepki çekti.

Uzun süredir performansı eleştiri konusu olan Sane, Barcelona karşısında ilk pas hatasında tepki gördü. Victor Osimhen'i topla buluşturmak isteyen Alman oyuncunun pası biraz geride kaldı ve top taca çıktı. Bu hatanın ardından Galatasaray tribünlerinden ıslık sesleri ve yuhalamalar yükseldi. Sane, o dakikadan sonra topla her buluştuğunda taraftarın protestosuyla karşılaştı.

Sane 8 maçta skor katkısı veremedi.

Sane 8 maçta skor katkısı veremedi.

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 8 resmi maçta hiçbir skor katkısı veremedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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