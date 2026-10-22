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Galatasaray - Fenerbahçe Derbisini Atilla Karaoğlan Yönetecek

Galatasaray - Fenerbahçe Derbisini Atilla Karaoğlan Yönetecek

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Spor Editörü
22.10.2026 - 13:37
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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi akşamı RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Merkez Hakem Kurulu'nun açıkladığı görevlendirmelere göre derbinin düdüğü FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan'ın elinde olacak. BPT Haber'in de duyurduğu atama, Galatasaray'ın zirvede, Fenerbahçe'nin ise liderin hemen arkasında yer aldığı bir dönemde geldi. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak, dördüncü hakem görevini ise Abdullah Buğra Taşkınsoy üstlenecek. Karaoğlan, iki dev takımın karşılaşmasını daha önce de yönetmiş bir isim olarak sahaya çıkacak.

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Derbi 26 Ekim Pazartesi akşamı saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak

Derbi 26 Ekim Pazartesi akşamı saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak

Merkez Hakem Kurulu'nun açıkladığı Trendyol Süper Lig 9. hafta görevlendirmelerine göre Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak. Kurul, derbide orta hakem olarak Atilla Karaoğlan'ı görevlendirdi.

Karaoğlan'ın yardımcı hakemleri Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay olacak. Dördüncü hakem görevini ise Abdullah Buğra Taşkınsoy yapacak.

Galatasaray derbiye ev sahibi olarak çıkacak, Fenerbahçe ise deplasman takımı olacak. Maçın tarihi birkaç gün önce 25 Ekim'e alınabileceği iddialarıyla tartışılmıştı. Resmî görevlendirmeyle birlikte derbinin günü ve saati 26 Ekim Pazartesi, 21.30 olarak netleşmiş oldu. Taraftarlar şimdi kadroların ve maçın video yardımcı hakem ekibinin açıklanmasını bekleyecek.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Spor Editörü
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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