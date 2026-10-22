Galatasaray - Fenerbahçe Derbisini Atilla Karaoğlan Yönetecek

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi akşamı RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Merkez Hakem Kurulu'nun açıkladığı görevlendirmelere göre derbinin düdüğü FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan'ın elinde olacak. BPT Haber'in de duyurduğu atama, Galatasaray'ın zirvede, Fenerbahçe'nin ise liderin hemen arkasında yer aldığı bir dönemde geldi. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak, dördüncü hakem görevini ise Abdullah Buğra Taşkınsoy üstlenecek. Karaoğlan, iki dev takımın karşılaşmasını daha önce de yönetmiş bir isim olarak sahaya çıkacak.