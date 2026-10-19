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Derbiler, Şampiyonlar Ligi, El Clásico: Futbolseverler Bu Hafta Futbola Doyacak

Derbiler, Şampiyonlar Ligi, El Clásico: Futbolseverler Bu Hafta Futbola Doyacak

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.10.2026 - 15:22
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Süper Lig'in 8. haftasını kapatan Trabzonspor - Beşiktaş maçıyla başlayan hafta, futbolseverler için oldukça yoğun geçecek. Salı ve Çarşamba günleri Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası oynanıyor; Fenerbahçe İstanbul'da Slavia Prag'ı ağırlarken Galatasaray Fransa'da Lille'e konuk olacak. Perşembe akşamı Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Crystal Palace'la karşılaşıyor. Cumartesi Premier Lig'de Chelsea - Tottenham Londra derbisi, Pazar gecesi ise LaLiga'da sezonun ilk El Clásico'su var. Program, 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle kapanıyor. Maçların günlerini, Türkiye saatiyle başlama zamanlarını ve hangi organizasyonda oynandıklarını sizin için sıraladık.

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Hafta Pazartesi akşamı Trabzon'da başlıyor, Salı günü Avrupa gecesine dönüyor

Hafta Pazartesi akşamı Trabzon'da başlıyor, Salı günü Avrupa gecesine dönüyor

Pazartesi, 19 Ekim | 20.00 | Trabzonspor - Beşiktaş

Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçı Trabzon'daki Papara Park'ta oynanıyor ve beIN SPORTS 1'den yayınlanıyor. Beşiktaş 15 puanla dördüncü, Trabzonspor 13 puanla beşinci sırada yer alıyor. Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.

Salı, 20 Ekim | 19.45 | Fenerbahçe - Slavia Prag

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftası, Fenerbahçe'nin İstanbul'da Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırladığı maçla Türkiye'de açılıyor.

Salı, 20 Ekim | 22.00 | PSG - Barcelona

Aynı gecenin ikinci büyük maçı Şampiyonlar Ligi'nin iki iddialı ekibini karşı karşıya getiriyor. Barcelona, bu karşılaşmanın ardından Pazar günü Real Madrid'le El Clásico'ya çıkacağı için yoğun bir hafta geçirecek.

Galatasaray Çarşamba günü Lille deplasmanında, Beşiktaş Perşembe günü evinde Crystal Palace'ı ağırlıyor

Galatasaray Çarşamba günü Lille deplasmanında, Beşiktaş Perşembe günü evinde Crystal Palace'ı ağırlıyor

Çarşamba, 21 Ekim | 19.45 | Lille - Galatasaray

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin geçen haftasında evinde Barcelona'ya 1-4 yenilmişti. Sarı-kırmızılılar Fransa deplasmanı öncesinde kafile ve taraftar güvenliği için UEFA'ya başvuracak.

Çarşamba, 21 Ekim | 22.00 | Bayern Münih - Arsenal

Avrupa'nın iki güçlü ekibi gecenin kapanışında Münih'te karşılaşıyor.

Perşembe, 22 Ekim | 22.00 | Beşiktaş - Crystal Palace

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak maç Tüpraş Stadyumu'nda yapılıyor. Konferans Ligi şampiyonu olarak bu sezon Avrupa Ligi'ne katılan Crystal Palace'ı ağırlayan Beşiktaş, Marsilya'yı 4-1, Hoffenheim'ı ise 3-2 yenerek bu maça geliyor.

Cumartesi Londra derbisi, Pazar El Clásico, Pazartesi ise Galatasaray - Fenerbahçe derbisi oynanıyor

Cumartesi Londra derbisi, Pazar El Clásico, Pazartesi ise Galatasaray - Fenerbahçe derbisi oynanıyor

Cumartesi, 24 Ekim | 19.30 | Chelsea - Tottenham

Premier Lig'in 8. haftasındaki Londra derbisi Stamford Bridge'de oynanıyor.

Pazar, 25 Ekim | 23.00 | Barcelona - Real Madrid

İspanya'da 21.00'de başlayan sezonun ilk El Clásico'su, Türkiye saatiyle gece 23.00'te Camp Nou'da oynanacak.

Pazartesi, 26 Ekim | 21.30 | Galatasaray - Fenerbahçe

Süper Lig'in 9. haftasındaki derbi RAMS Park'ta oynanıyor ve beIN SPORTS 1'den yayınlanıyor. Karşılaşma, 25 Ekim Pazar günü İstanbul'da yapılacak etkinlikler için alınacak güvenlik önlemleri nedeniyle TFF tarafından Pazartesi gününe alınmıştı. Programda Ziraat Türkiye Kupası eşleşmelerine göre değişiklik yapılabileceği de belirtiliyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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