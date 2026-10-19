Derbiler, Şampiyonlar Ligi, El Clásico: Futbolseverler Bu Hafta Futbola Doyacak
Süper Lig'in 8. haftasını kapatan Trabzonspor - Beşiktaş maçıyla başlayan hafta, futbolseverler için oldukça yoğun geçecek. Salı ve Çarşamba günleri Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası oynanıyor; Fenerbahçe İstanbul'da Slavia Prag'ı ağırlarken Galatasaray Fransa'da Lille'e konuk olacak. Perşembe akşamı Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Crystal Palace'la karşılaşıyor. Cumartesi Premier Lig'de Chelsea - Tottenham Londra derbisi, Pazar gecesi ise LaLiga'da sezonun ilk El Clásico'su var. Program, 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle kapanıyor. Maçların günlerini, Türkiye saatiyle başlama zamanlarını ve hangi organizasyonda oynandıklarını sizin için sıraladık.
Hafta Pazartesi akşamı Trabzon'da başlıyor, Salı günü Avrupa gecesine dönüyor
Galatasaray Çarşamba günü Lille deplasmanında, Beşiktaş Perşembe günü evinde Crystal Palace'ı ağırlıyor
Cumartesi Londra derbisi, Pazar El Clásico, Pazartesi ise Galatasaray - Fenerbahçe derbisi oynanıyor
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