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Galatasaray Konya Deplasmanında Sahaya Çıkıyor, Üç Oyuncu Kart Sınırında: Muhtemel 11'ler

Galatasaray Konya Deplasmanında Sahaya Çıkıyor, Üç Oyuncu Kart Sınırında: Muhtemel 11'ler

galatasaray
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
30.10.2026 - 17:27
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında lider Galatasaray bugün saat 20.00'de TÜMOSAN Konyaspor'un konuğu olacak. Karşılaşma MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Sarı-kırmızılı ekip Konya'ya ligde son 3 maçı kazanmış ve üç oyuncusu sarı kart sınırındayken gidiyor. Konyaspor'da ise çapraz bağı yırtılan stoper Adil Demirbağ forma giyemeyecek.

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Maç bugün saat 20.00'de başlayacak.

Maç bugün saat 20.00'de başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında lider Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. Karşılaşma bugün saat 20.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Maçı hakem Cihan Aydın yönetecek, yardımcılıklarını Anıl Usta ile Mehmet Salih Mazlum yapacak. Ligde geride kalan 9 maçta 7 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi alan Galatasaray, 22 puanla haftaya lider girdi. Amed Sportif Faaliyetler 2, Trabzonspor 3, Beşiktaş 4, Fenerbahçe ise 6 puan geride.

Galatasaray ligde 3 maçtır kazanıyor.

Galatasaray ligde 3 maçtır kazanıyor.

Sezonun ilk 4 maçından puansız ayrılan Konyaspor, aldığı 8 puanın tamamını son 5 haftada topladı ve ligde 14. sırada bulunuyor. Galatasaray ise 6. haftada deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenilerek son puan kaybını yaşadıktan sonra 3 maç üst üste kazandı. Sarı-kırmızılı ekip bu süreçte Kasımpaşa'yı 3-1, Gençlerbirliği'ni 1-0, Fenerbahçe'yi ise 2-1 mağlup etti.

Sanchez, Leao ve Sallai kart sınırında.

Sanchez, Leao ve Sallai kart sınırında.

Galatasaray'da Davinson Sanchez, Rafael Leao ve Roland Sallai ligde üçer sarı karta ulaştı. Üç oyuncu da bugün kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 11. haftada Amed Sportif Faaliyetler karşısında forma giyemeyecek. Abdülkerim Bardakcı ise cezası nedeniyle eski takımına karşı sahada olamayacak. Konyaspor'da çapraz bağı yırtılan stoper Adil Demirbağ tek eksik isim.

Osimhen baba oldu.

Osimhen baba oldu.

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile eşi Stefanie'nin bir kız çocuğu oldu. Kulüp, çiftin bebeklerine Liora Audrey ismini verdiğini duyurdu. Galatasaray'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

'Victor ve Stefanie çiftini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Liora Audrey'e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz.'

İki takımın muhtemel 11'leri belli oldu:

İki takımın muhtemel 11'leri belli oldu:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Jakobs, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Deniz Gül  

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Rayyan, Awaziem, Masuaku, Melih, Jevtovic, Deniz, Bardhi, Dompe, Muleka

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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