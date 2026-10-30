Galatasaray Konya Deplasmanında Sahaya Çıkıyor, Üç Oyuncu Kart Sınırında: Muhtemel 11'ler

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile eşi Stefanie'nin bir kız çocuğu oldu. Kulüp, çiftin bebeklerine Liora Audrey ismini verdiğini duyurdu. Galatasaray'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

'Victor ve Stefanie çiftini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Liora Audrey'e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz.'