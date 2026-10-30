Galatasaray Konya Deplasmanında Sahaya Çıkıyor, Üç Oyuncu Kart Sınırında: Muhtemel 11'ler
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında lider Galatasaray bugün saat 20.00'de TÜMOSAN Konyaspor'un konuğu olacak. Karşılaşma MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Sarı-kırmızılı ekip Konya'ya ligde son 3 maçı kazanmış ve üç oyuncusu sarı kart sınırındayken gidiyor. Konyaspor'da ise çapraz bağı yırtılan stoper Adil Demirbağ forma giyemeyecek.
Maç bugün saat 20.00'de başlayacak.
Galatasaray ligde 3 maçtır kazanıyor.
Sanchez, Leao ve Sallai kart sınırında.
Osimhen baba oldu.
İki takımın muhtemel 11'leri belli oldu:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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