Galatasaray'a Fenerbahçe Logosundan Ceza Kesildi

Derbi sırasında stadyumdaki skorbordda Fenerbahçe'nin üç yıldızlı logosu yer aldı. PFDK'nın açıklamasına göre bu logo, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tescilli değildi. Kurul, Futbol Disiplin Talimatı'nın 46/1. maddesi uyarınca Galatasaray'a 280 bin TL para cezası uyguladı.

Kararda ihlal, misafir takımın tescilsiz logosunun skorbordda kullanılması olarak tanımlandı. Yani cezanın gerekçesi logonun kendisi ya da yıldızlar değil, federasyon nezdinde kayıtlı olmaması. Bu ayrıntı, kararın neden 'logo cezası' olarak anıldığını da açıklıyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 407. randevu, sarı-kırmızılıların 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Maçın ardından oyuncular arasında yaşanan tartışmalar ve kart yağmuru, disiplin sürecinin de daha maç biter bitmez başlayacağının işaretini vermişti.