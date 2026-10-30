article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray'a Fenerbahçe Logosundan Ceza Kesildi

Galatasaray'a Fenerbahçe Logosundan Ceza Kesildi

Fenerbahçe galatasaray
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
30.10.2026 - 12:08
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Galatasaray'ın RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği derbi, sahadaki gerginliğin ardından bu kez skorbord görüntüsüyle gündeme geldi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), konuk takımın logosunu skorbordda kullanan sarı-kırmızılı kulübe 280 bin lira para cezası verdi. Ceza, Galatasaray'a derbi sonrası kesilen toplam 1 milyon 620 bin liralık yaptırımın bir parçası oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Üç Yıldızlı Fenerbahçe Logosu Göründü, Ceza Geldi

Üç Yıldızlı Fenerbahçe Logosu Göründü, Ceza Geldi

Derbi sırasında stadyumdaki skorbordda Fenerbahçe'nin üç yıldızlı logosu yer aldı. PFDK'nın açıklamasına göre bu logo, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tescilli değildi. Kurul, Futbol Disiplin Talimatı'nın 46/1. maddesi uyarınca Galatasaray'a 280 bin TL para cezası uyguladı.

Kararda ihlal, misafir takımın tescilsiz logosunun skorbordda kullanılması olarak tanımlandı. Yani cezanın gerekçesi logonun kendisi ya da yıldızlar değil, federasyon nezdinde kayıtlı olmaması. Bu ayrıntı, kararın neden 'logo cezası' olarak anıldığını da açıklıyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 407. randevu, sarı-kırmızılıların 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Maçın ardından oyuncular arasında yaşanan tartışmalar ve kart yağmuru, disiplin sürecinin de daha maç biter bitmez başlayacağının işaretini vermişti.

Galatasaray'a Dört Ayrı Başlıkta Toplam 1 Milyon 620 Bin TL Ceza

Galatasaray'a Dört Ayrı Başlıkta Toplam 1 Milyon 620 Bin TL Ceza

Logo cezası, Galatasaray'a derbi sonrası kesilen tek yaptırım değil. Sarı-kırmızılı kulübe dört ayrı başlıkta verilen para cezalarının toplamı 1 milyon 620 bin liraya ulaştı. 280 bin liralık logo cezası da bu toplamın içinde yer alıyor.

Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan, her iki takımdan çok sayıda oyuncuya sarı kart gösterdi. Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı ve Fenerbahçe'den Archie Brown ise kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu tablo, derbinin disiplin gündemini zaten yoğun tutuyordu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın