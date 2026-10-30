Galatasaray'a Fenerbahçe Logosundan Ceza Kesildi
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Galatasaray'ın RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği derbi, sahadaki gerginliğin ardından bu kez skorbord görüntüsüyle gündeme geldi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), konuk takımın logosunu skorbordda kullanan sarı-kırmızılı kulübe 280 bin lira para cezası verdi. Ceza, Galatasaray'a derbi sonrası kesilen toplam 1 milyon 620 bin liralık yaptırımın bir parçası oldu.
Üç Yıldızlı Fenerbahçe Logosu Göründü, Ceza Geldi
Galatasaray'a Dört Ayrı Başlıkta Toplam 1 Milyon 620 Bin TL Ceza
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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