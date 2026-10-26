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Galatasaray'dan İsmail Kartal'a Boğazlı Kazak Göndermesi Geldi

Galatasaray'dan İsmail Kartal'a Boğazlı Kazak Göndermesi Geldi

Fenerbahçe galatasaray
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
27.10.2026 - 00:23
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi RAMS Park'ta 2-1 yendi. Pazartesi akşamı saat 21.30'da başlayan derbi beIN SPORTS'tan yayınlandı. Sarı-kırmızılı kulüp, galibiyetin ardından resmi X hesabından farklı paylaşımlar yaptı. Paylaşımlardan biri Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yönelik 'boğazlı kazak' göndermesi olarak yorumlandı

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Okan Buruk üzerinden Fenerbahçe teknik direktörlerine gönderme yapıldı.

Okan Buruk üzerinden Fenerbahçe teknik direktörlerine gönderme yapıldı.

İkinci paylaşım teknik direktör Okan Buruk'a ayrıldı. Kulüp hesabı Buruk için şu cümleyi kullandı:

'Ne rakibi var, ne ondan daha iyisi… Okan 'Winner' Buruk!'

Kazak göndermesi gündem oldu.

Kazak göndermesi gündem oldu.

Kartal'a yönelik bir 'boğazlı kazak' göndermesi yapılan içerik geçmişte yaşanan diyaloğu hatırlattı. Göndermenin kökeni 2024'e uzanıyor. Buruk, üst üste kazanınca uğur için kıyafet değiştirip değiştirmediği sorulduğunda şu ifadeleri kullanmıştı:

'O artık geçmişte kaldı. Galatasaray'a gelince sona erdi ama ara sıra oluyor. Boğazlı beyaz kazak giymiyorum.'

Kartal ise o dönemde kazağın kızından hediye olduğunu söyleyerek giymeye devam edeceğini belirtmişti:

'Kazak bana kızımın hediyesi.'

İsmail Kartal'a bir gönderme de Osimhen üzerinden yapıldı.

İsmail Kartal'a bir gönderme de Osimhen üzerinden yapıldı.
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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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