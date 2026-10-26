Galatasaray'dan İsmail Kartal'a Boğazlı Kazak Göndermesi Geldi
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi RAMS Park'ta 2-1 yendi. Pazartesi akşamı saat 21.30'da başlayan derbi beIN SPORTS'tan yayınlandı. Sarı-kırmızılı kulüp, galibiyetin ardından resmi X hesabından farklı paylaşımlar yaptı. Paylaşımlardan biri Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yönelik 'boğazlı kazak' göndermesi olarak yorumlandı
Okan Buruk üzerinden Fenerbahçe teknik direktörlerine gönderme yapıldı.
Kazak göndermesi gündem oldu.
İsmail Kartal'a bir gönderme de Osimhen üzerinden yapıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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