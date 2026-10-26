Galatasaray'dan İsmail Kartal'a Boğazlı Kazak Göndermesi Geldi

Kartal'a yönelik bir 'boğazlı kazak' göndermesi yapılan içerik geçmişte yaşanan diyaloğu hatırlattı. Göndermenin kökeni 2024'e uzanıyor. Buruk, üst üste kazanınca uğur için kıyafet değiştirip değiştirmediği sorulduğunda şu ifadeleri kullanmıştı:

'O artık geçmişte kaldı. Galatasaray'a gelince sona erdi ama ara sıra oluyor. Boğazlı beyaz kazak giymiyorum.'

Kartal ise o dönemde kazağın kızından hediye olduğunu söyleyerek giymeye devam edeceğini belirtmişti:

'Kazak bana kızımın hediyesi.'