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Trabzonspor'un Yıldızı Mohamed Salah ve Ailesine Türk Vatandaşlığı Verileceği İddia Edildi

Trabzonspor'un Yıldızı Mohamed Salah ve Ailesine Türk Vatandaşlığı Verileceği İddia Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.11.2026 - 09:09
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Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın Türk vatandaşlığına geçeceği iddia edildi. BBC muhabiri Mohamed El-Kaoud'un sosyal medya paylaşımına göre vatandaşlık süreci Salah'ın yanı sıra eşini ve üç çocuğunu da kapsıyor; futbolcuya ayrıca görkemli bir törenle Devlet Üstün Hizmet Madalyası verileceği öne sürüldü.

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BBC muhabiri El-Kaoud, Salah'ın eşi ve üç çocuğuyla birlikte Türk vatandaşı olacağını öne sürdü.

BBC muhabiri El-Kaoud, Salah'ın eşi ve üç çocuğuyla birlikte Türk vatandaşı olacağını öne sürdü.

El-Kaoud, Facebook'taki paylaşımında Salah'ın 'kesinlikle' Türk vatandaşlığı alacağını öğrendiğini yazdı. Muhabire göre Trabzon yetkilileri, Mısırlı futbol ikonunun yanı sıra eşi ve üç çocuğuna da vatandaşlık verilmesi sürecini hızlandırmak için Türk devlet yetkilileriyle birlikte çalışıyor.

İddianın ikinci ayağı madalya. El-Kaoud'a göre Salah'a bu amaçla düzenlenecek görkemli bir törenle Devlet Üstün Hizmet Madalyası takdim edilecek. Gerekçe olarak da Salah'ın kısa sürede Türkiye'de hem spor hem turizmde benzeri görülmemiş bir patlamaya katkı sağlaması gösterildi.

Salah Trabzon'a geleli kısa süre oldu ama 14 maçta 10 gol ve 5 asistle şehri peşinden sürükledi.

Salah Trabzon'a geleli kısa süre oldu ama 14 maçta 10 gol ve 5 asistle şehri peşinden sürükledi.

Salah, ağustos ayında Trabzonspor ile iki yıllık sözleşme imzalamıştı. Bordo-mavililerde şimdiye kadar 14 maça çıktı, 10 gol ve 5 asistlik katkı verdi. Trabzonspor son olarak Gaziantep'i 2-0 yenerek 22 puana ulaştı ve lider Galatasaray'ın üç puan gerisinde üçüncü sıraya yerleşti.

Öte yandan Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hany Abo Rida'nın Trabzonspor'u ziyaret ederek Salah ile bir araya geldiği aktarıldı. Abo Rida, transferi över ve Salah'ın 'sahada ve saha dışında gerçek bir karakter' olduğunu söyledi. Vatandaşlık ve madalya iddialarının ardından gözler şimdi Türk yetkililerden gelecek açıklamada.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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