Trabzonspor'un Yıldızı Mohamed Salah ve Ailesine Türk Vatandaşlığı Verileceği İddia Edildi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın Türk vatandaşlığına geçeceği iddia edildi. BBC muhabiri Mohamed El-Kaoud'un sosyal medya paylaşımına göre vatandaşlık süreci Salah'ın yanı sıra eşini ve üç çocuğunu da kapsıyor; futbolcuya ayrıca görkemli bir törenle Devlet Üstün Hizmet Madalyası verileceği öne sürüldü.
BBC muhabiri El-Kaoud, Salah'ın eşi ve üç çocuğuyla birlikte Türk vatandaşı olacağını öne sürdü.
Salah Trabzon'a geleli kısa süre oldu ama 14 maçta 10 gol ve 5 asistle şehri peşinden sürükledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın