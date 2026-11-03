Trabzonspor'un Yıldızı Mohamed Salah ve Ailesine Türk Vatandaşlığı Verileceği İddia Edildi

Salah, ağustos ayında Trabzonspor ile iki yıllık sözleşme imzalamıştı. Bordo-mavililerde şimdiye kadar 14 maça çıktı, 10 gol ve 5 asistlik katkı verdi. Trabzonspor son olarak Gaziantep'i 2-0 yenerek 22 puana ulaştı ve lider Galatasaray'ın üç puan gerisinde üçüncü sıraya yerleşti.

Öte yandan Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hany Abo Rida'nın Trabzonspor'u ziyaret ederek Salah ile bir araya geldiği aktarıldı. Abo Rida, transferi över ve Salah'ın 'sahada ve saha dışında gerçek bir karakter' olduğunu söyledi. Vatandaşlık ve madalya iddialarının ardından gözler şimdi Türk yetkililerden gelecek açıklamada.