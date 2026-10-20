Beşiktaş’a Gol Atan Salah’tan Başkan Serdal Adalı’ya Göndermeli Paylaşım

Gönderme yapılan sözler 19 Temmuz'a ait. Serdal Adalı o gün, Salah'ın transfere onay verdiğini ancak basında olumlu haberler çıkmaya başlayınca menajerin maddi taleplerini artırdığını anlattı. Adalı'ya göre komisyon oranı yaklaşık yüzde 35'e ulaştı ve Beşiktaş açısından böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemezdi.

Beşiktaş Başkanı, Salah'ın bu rakamlardan haberdar olduğunu sanmadığını da belirtti. Adalı ayrıca futbolcunun hem teknik direktör Vincenzo Italiano hem de sportif direktörle görüşerek transfere onay verdiğini söyledi. Görüşmeler sonuçsuz kaldı, Beşiktaş pazarlık masasından kalktı ve Salah'ın yeni adresi Trabzonspor oldu.