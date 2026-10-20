Beşiktaş’a Gol Atan Salah’tan Başkan Serdal Adalı’ya Göndermeli Paylaşım
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, pazartesi akşamı sahasında Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Ozan Tufan'ın 21. dakikada attığı golün ardından skoru 71. dakikada Mohamed Salah belirledi. Maçın ertesi sabahı Salah, X hesabından maçtan fotoğrafların yanına yalnızca Türkçe bir not düştü: 'Yüzde otuz beş 😉'. Paylaşım kısa sürede Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın yaz transfer döneminde söylediği sözlere gönderme olarak yorumlandı. Adalı, Salah'ın transferi için yürütülen görüşmelerde menajerin komisyon oranını yaklaşık yüzde 35'e çıkardığını açıklamıştı. Salah'ın adı o dönemde Beşiktaş'la anılmış, ancak futbolcu Ağustos başında Trabzonspor'a imza atmıştı.
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Adalı, 19 Temmuz'da menajerin komisyonunu yaklaşık yüzde 35'e çıkardığını söyledi
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Salah'ın golüyle Trabzonspor puanını 16'ya yükseltti
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