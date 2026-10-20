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Beşiktaş’a Gol Atan Salah’tan Başkan Serdal Adalı’ya Göndermeli Paylaşım

Beşiktaş’a Gol Atan Salah’tan Başkan Serdal Adalı’ya Göndermeli Paylaşım

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Spor Editörü
20.10.2026 - 11:50
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, pazartesi akşamı sahasında Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Ozan Tufan'ın 21. dakikada attığı golün ardından skoru 71. dakikada Mohamed Salah belirledi. Maçın ertesi sabahı Salah, X hesabından maçtan fotoğrafların yanına yalnızca Türkçe bir not düştü: 'Yüzde otuz beş 😉'. Paylaşım kısa sürede Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın yaz transfer döneminde söylediği sözlere gönderme olarak yorumlandı. Adalı, Salah'ın transferi için yürütülen görüşmelerde menajerin komisyon oranını yaklaşık yüzde 35'e çıkardığını açıklamıştı. Salah'ın adı o dönemde Beşiktaş'la anılmış, ancak futbolcu Ağustos başında Trabzonspor'a imza atmıştı.

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Adalı, 19 Temmuz'da menajerin komisyonunu yaklaşık yüzde 35'e çıkardığını söyledi

Adalı, 19 Temmuz'da menajerin komisyonunu yaklaşık yüzde 35'e çıkardığını söyledi

Gönderme yapılan sözler 19 Temmuz'a ait. Serdal Adalı o gün, Salah'ın transfere onay verdiğini ancak basında olumlu haberler çıkmaya başlayınca menajerin maddi taleplerini artırdığını anlattı. Adalı'ya göre komisyon oranı yaklaşık yüzde 35'e ulaştı ve Beşiktaş açısından böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemezdi.

Beşiktaş Başkanı, Salah'ın bu rakamlardan haberdar olduğunu sanmadığını da belirtti. Adalı ayrıca futbolcunun hem teknik direktör Vincenzo Italiano hem de sportif direktörle görüşerek transfere onay verdiğini söyledi. Görüşmeler sonuçsuz kaldı, Beşiktaş pazarlık masasından kalktı ve Salah'ın yeni adresi Trabzonspor oldu.

Salah'ın golüyle Trabzonspor puanını 16'ya yükseltti

Salah'ın golüyle Trabzonspor puanını 16'ya yükseltti

Trabzonspor bu sonuçla puanını 16'ya yükseltti, Beşiktaş 15 puanda kaldı. Maç, Beşiktaş taraftarının 6 yıl sonra Trabzon'da deplasman izlemesine izin verilen karşılaşma olarak da öne çıkmıştı. İlk yarıda Salah'ın 43. dakikadaki şutuna Beşiktaş kalecisi Nübel engel oldu. Ozan Tufan'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan bordo-mavililer, ikinci yarıda Beşiktaş'ın baskısına karşı farkı korudu. Vlahovic'in 54. dakikadaki kafa vuruşunu Onana kurtardı.

Salah'ın golü maçın 71. dakikasında, Trabzonspor'un hızlı gelişen atağında geldi ve skoru 2-0'a taşıdı. Eylül'de Galatasaray karşısındaki 4-0'lık galibiyette de öne çıkan Salah, Beşiktaş karşısında da skor tabelasına adını yazdırdı.

Salah'ın transferi için Trabzonspor, 4 Ağustos'ta görüşmelere başladığını duyurdu. Futbolcu Ağustos'un ilk günlerinde Trabzon'a geldi ve Papara Park'taki törenle taraftarla buluştu.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Spor Editörü
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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