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Trabzonspor Haftanın Maçında Beşiktaş'ı 2-0 Yenerek Zirveye Bir Adım Daha Yaklaştı

Trabzonspor Haftanın Maçında Beşiktaş'ı 2-0 Yenerek Zirveye Bir Adım Daha Yaklaştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
19.10.2026 - 21:52
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Trabzonspor, Ozan Tufan ve Salah’ın golleriyle Beşiktaş karşısında 2-0’lık üstünlüğü yakaladı. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürerek farkı ikiye çıkardı. 

Maç sonunda Trabzonspor 16 puana yükselirken Beşiktaş 15 puanda kaldı. Lider Galatasaray'ın 19 puanda olduğu haftada Trabzonspor bir adım daha zirveye yaklaştı.

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İlk yarıda Ozan Tufan perdeyi açtı.

İlk yarıda Ozan Tufan perdeyi açtı.

10. dakikada Rıdvan Yılmaz’ın ortasında Olaitan’ın kafa vuruşunu Onana kornere çeldi. 14. dakikada Vlahovic’in şutunda Nwaiwu araya girerken, 15 ve 17. dakikalarda Miretti ile Cerny’nin denemelerinde Onana gole izin vermedi.

21. dakikada Trabzonspor öne geçti. Muçi’nin şutunda kaleciden dönen topu Ozan Tufan tamamladı ve skoru 1-0 yaptı.

28. dakikada Aral Şimşir’in şutunu Nübel kontrol etti. 39. dakikada Franculino’nun karşı karşıya pozisyonunda da başarılı olan Nübel, takımını ayakta tuttu.

42. dakikada Trossard’ın şutunu Onana çeldi, Murillo’nun tamamlamak istediği top direkten döndü. 43. dakikada ise Salah’ın şutunda Nübel gole engel oldu. İlk yarı Trabzonspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Salah, Trabzonspor'a nefes aldırdı.

Salah, Trabzonspor'a nefes aldırdı.

İkinci yarıda da ilk yarıda olduğu gibi Beşiktaş maça iyi başladı. Rakip kalede baskı da kuran siyah beyazlılarda Trabzonspor ataklarında da Nübel başarılı işler yaptı. 

71. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Franculino sol kanattan şı kbir pasla topu Salah'la buluşturdu. Salah da rahat bir şekilde topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi.

Beşiktaş'ın baskısı, Trabzonspor'un kontra atakları sonuç vermedi ve Trabzonspor maçı 2-0 kazandı. 

Maç sonunda Trabzonspor 16 puana yükselirken Beşiktaş 15 puanda kaldı. Lider Galatasaray'ın 19 puanda olduğu haftada Trabzonspor bir adım daha zirveye yaklaştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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