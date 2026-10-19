Trabzonspor Haftanın Maçında Beşiktaş'ı 2-0 Yenerek Zirveye Bir Adım Daha Yaklaştı

İkinci yarıda da ilk yarıda olduğu gibi Beşiktaş maça iyi başladı. Rakip kalede baskı da kuran siyah beyazlılarda Trabzonspor ataklarında da Nübel başarılı işler yaptı.

71. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Franculino sol kanattan şı kbir pasla topu Salah'la buluşturdu. Salah da rahat bir şekilde topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi.

Beşiktaş'ın baskısı, Trabzonspor'un kontra atakları sonuç vermedi ve Trabzonspor maçı 2-0 kazandı.

Maç sonunda Trabzonspor 16 puana yükselirken Beşiktaş 15 puanda kaldı. Lider Galatasaray'ın 19 puanda olduğu haftada Trabzonspor bir adım daha zirveye yaklaştı.