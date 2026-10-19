Trabzonspor Haftanın Maçında Beşiktaş'ı 2-0 Yenerek Zirveye Bir Adım Daha Yaklaştı
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Trabzonspor, Ozan Tufan ve Salah’ın golleriyle Beşiktaş karşısında 2-0’lık üstünlüğü yakaladı. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürerek farkı ikiye çıkardı.
Maç sonunda Trabzonspor 16 puana yükselirken Beşiktaş 15 puanda kaldı. Lider Galatasaray'ın 19 puanda olduğu haftada Trabzonspor bir adım daha zirveye yaklaştı.
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İlk yarıda Ozan Tufan perdeyi açtı.
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Salah, Trabzonspor'a nefes aldırdı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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