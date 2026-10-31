Mısır Federasyonunun Salah Krizi İçin Trabzon'a Heyet Göndereceği İddia Edildi
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Trabzonspor'un yıldızı Mohamed Salah ile Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan arasında fikir ayrılığı yaşandığı iddia edildi. Mısırlı medya profesörü Dr. Mohammed Tharwat'ın duyurduğu iddialara göre Mısır Futbol Federasyonu bu gerginliği gidermek için harekete geçti. Gerilimin sebebi ise son milli maçlardaki teknik tercihler olarak gösteriliyor.
Salah ile Hassan arasında fikir ayrılığı iddiası.
Federasyon Salah için devrede.
Angola maçındaki değişiklik bardağı taşırdı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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