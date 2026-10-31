Mısır Federasyonunun Salah Krizi İçin Trabzon'a Heyet Göndereceği İddia Edildi

Mısırlı medya profesörü Dr. Mohammed Tharwat'ın duyurduğu iddialara göre Mısır Futbol Federasyonu, Salah ile teknik heyet arasındaki gerilimi gidermek için harekete geçti. Federasyon Başkanı Hâni Abu Rida ile yönetici Mustafa Azzam'ın sürecin yakın takipçisi olduğu ve Salah ile yüz yüze görüşmek üzere Trabzon'a resmi bir heyet göndermeyi planladığı aktarıldı. Bu hamleyle Salah ile Hassan arasındaki buzların eritilmesi ve milli takımdaki huzurun yeniden sağlanması hedefleniyor.