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Mısır Federasyonunun Salah Krizi İçin Trabzon'a Heyet Göndereceği İddia Edildi

Mısır Federasyonunun Salah Krizi İçin Trabzon'a Heyet Göndereceği İddia Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
31.10.2026 - 16:18
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Trabzonspor'un yıldızı Mohamed Salah ile Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan arasında fikir ayrılığı yaşandığı iddia edildi. Mısırlı medya profesörü Dr. Mohammed Tharwat'ın duyurduğu iddialara göre Mısır Futbol Federasyonu bu gerginliği gidermek için harekete geçti. Gerilimin sebebi ise son milli maçlardaki teknik tercihler olarak gösteriliyor.

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Salah ile Hassan arasında fikir ayrılığı iddiası.

Salah ile Hassan arasında fikir ayrılığı iddiası.

Mohamed Salah, Trabzonspor formasıyla kariyerinde yeni bir sayfa açtığı bu dönemde bu kez milli takımdan yükselen kriz sesleriyle gündeme geldi. Mısır futbolunun en önemli figürü olan ve milli takım kaptanlığını üstlenen yıldız futbolcu ile Teknik Direktör Hossam Hassan arasında fikir ayrılıkları yaşandığı iddia edildi. Saha içindeki başarılarının yanında milli takımdaki bu gerginlik de Salah'ın adını öne çıkarıyor.

Federasyon Salah için devrede.

Federasyon Salah için devrede.

Mısırlı medya profesörü Dr. Mohammed Tharwat'ın duyurduğu iddialara göre Mısır Futbol Federasyonu, Salah ile teknik heyet arasındaki gerilimi gidermek için harekete geçti. Federasyon Başkanı Hâni Abu Rida ile yönetici Mustafa Azzam'ın sürecin yakın takipçisi olduğu ve Salah ile yüz yüze görüşmek üzere Trabzon'a resmi bir heyet göndermeyi planladığı aktarıldı. Bu hamleyle Salah ile Hassan arasındaki buzların eritilmesi ve milli takımdaki huzurun yeniden sağlanması hedefleniyor.

Angola maçındaki değişiklik bardağı taşırdı.

Angola maçındaki değişiklik bardağı taşırdı.

İki isim arasındaki anlaşmazlığın temelinde Mısır Milli Takımı'nın son maçlarında alınan taktiksel kararların yattığı ifade edildi. Özellikle Angola karşılaşmasında Salah'ın oyunun ilerleyen dakikalarında kenara alınmasının son damla olduğu öne sürüldü. Güney Sudan maçında da benzer teknik tercihler tartışmaları alevlendirirken Dr. Mohammed Tharwat, Salah'ın maçın kaderini değiştirebilecek kilit bir oyuncu olduğunu vurguladı. Tharwat'a göre teknik heyetin bu yıldız isimden maksimum düzeyde faydalanması gerekiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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