Trabzonspor - Hearts Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
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UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Trabzonspor, bu akşam Papara Park'ta İskoçya temsilcisi Hearts'ı ağırlıyor.
Bordo-mavililer, açılış maçında KuPS'u deplasmanda 4-2 yenmişti ve puan tablosunda 3. sırada yer alıyor. Taraftarı önünde galibiyetle devam etmek isteyen Trabzonspor'un rakibi, Nordsjaelland ile 1-1 berabere kalan ve 1 puanla 20. sırada bulunan Hearts. Peki Trabzonspor - Hearts maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte merak edilen tüm detaylar!
Trabzonspor - Hearts Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
Trabzonspor - Hearts Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?
Trabzonspor - Hearts Maçı Nerede Oynanacak?
Trabzonspor - Hearts Maçının Hakemi Kim?
Trabzonspor - Hearts Muhtemel 11'ler ve Eksikler
Trabzonspor ve Hearts Maça Nasıl Geliyor?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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