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Trabzonspor - Hearts Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Trabzonspor - Hearts Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 08:55
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UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Trabzonspor, bu akşam Papara Park'ta İskoçya temsilcisi Hearts'ı ağırlıyor.

Bordo-mavililer, açılış maçında KuPS'u deplasmanda 4-2 yenmişti ve puan tablosunda 3. sırada yer alıyor. Taraftarı önünde galibiyetle devam etmek isteyen Trabzonspor'un rakibi, Nordsjaelland ile 1-1 berabere kalan ve 1 puanla 20. sırada bulunan Hearts. Peki Trabzonspor - Hearts maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte merak edilen tüm detaylar!

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Trabzonspor - Hearts Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Trabzonspor - Hearts Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Trabzonspor - Hearts maçı bugün, 22 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak.

Trabzonspor - Hearts Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Trabzonspor - Hearts Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Trabzonspor - Hearts maçı TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Maçı izlemek için herhangi bir dijital platform aboneliğine gerek yok.

Maçı televizyon başında izleyemeyecek olanlar için TRT'nin dijital platformu tabii de karşılaşmayı canlı yayınlayacak.

TRT 1 Canlı İzlemek İçin Buraya Tıklayınız.

Trabzonspor - Hearts Maçı Nerede Oynanacak?

Trabzonspor - Hearts Maçı Nerede Oynanacak?

Trabzonspor - Hearts maçına Trabzon'daki Papara Park ev sahipliği yapacak. Trabzonspor, Konferans Ligi'ndeki ikinci maçını sahasında oynayacak.

Trabzonspor - Hearts Maçının Hakemi Kim?

Trabzonspor - Hearts Maçının Hakemi Kim?

Trabzonspor - Hearts karşılaşmasını Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Visser'in yardımcılıklarını Ruben Wyns ve Mathias Hillaert yapacak, dördüncü hakem ise Bert Verbeke olacak.

Trabzonspor - Hearts Muhtemel 11'ler ve Eksikler

Trabzonspor - Hearts Muhtemel 11'ler ve Eksikler

Trabzonspor muhtemel 11: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan, Fabinho, Muçi, Salah, Saviolo, Franculino

Hearts muhtemel 11: Reus, Borchgrevink, Walcott, Mccart, Milne, Miller, Mendy, McEntee, McPake, Guendouz, Braga

Trabzonspor'un Eksikleri Kimler?

Trabzonspor'da Batagov, Onuachu, Malinovskyi, Okay ve Umut sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Mustafa Eskihellaç da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak.

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Trabzonspor ve Hearts Maça Nasıl Geliyor?

Trabzonspor ve Hearts Maça Nasıl Geliyor?

Trabzonspor, Konferans Ligi'ndeki açılış maçında KuPS'u deplasmanda 4-2 yendi ve 3 puanla 3. sırada yer alıyor.

Hearts ise açılış maçında Nordsjaelland ile 1-1 berabere kaldı ve 1 puanla 20. sırada bulunuyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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