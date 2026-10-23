"Allah Allah Muhammed Salah" Tezahüratına İlahiyatçıdan Tepki Geldi
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Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah için tribünlerden yükselen 'Allah Allah Muhammed Salah' tezahüratı, ilahiyatçı İhsan Şenocak'ın tepkisini çekti. Sosyal medyada paylaşılan videoda konuşan Şenocak, taraftarlara 'Derhal buna son verin' çağrısında bulundu.
"Allah Allah Muhammed Salah" tezahüratına ilahiyatçı İhsan Şenocak'tan tepki.
İlahiyatçı İhsan Şenocak'ın tepkisi👇🏻
Muhammed Salah, Süper Lig'de 8 maçta 8 golle gol krallığı yarışının zirvesine yerleşti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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