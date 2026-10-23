"Allah Allah Muhammed Salah" Tezahüratına İlahiyatçıdan Tepki Geldi

Papara Park'ta neredeyse her golün ardından tribünleri inleten 'Allah Allah Muhammed Salah' tezahüratı, bu kezeleştiri aldı. İlahiyatçı İhsan Şenocak, tepki göstererek 'İslam'dan, imandan izzetini alan Trabzon'da on binler nasıl olur da 'Allah Allah Muhammed Salah' der?' dedi.

“Allah’ın gazabını üzerimize çekeceksiniz” diyen Şenocak, “Bir Trabzonlu olarak söylüyorum. İslam’dan, imandan izzetini alan Trabzon’da on binler nasıl olur da ‘Allah Allah Mohamed Salah’ der? Nereden çıkardınız bunu? Derhal buna son verin. Allah’ın gazabını üzerimize çekeceksiniz. Bela gelir, musibet gelir” diye konuştu.