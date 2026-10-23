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"Allah Allah Muhammed Salah" Tezahüratına İlahiyatçıdan Tepki Geldi

"Allah Allah Muhammed Salah" Tezahüratına İlahiyatçıdan Tepki Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
23.10.2026 - 14:31
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Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah için tribünlerden yükselen 'Allah Allah Muhammed Salah' tezahüratı, ilahiyatçı İhsan Şenocak'ın tepkisini çekti. Sosyal medyada paylaşılan videoda konuşan Şenocak, taraftarlara 'Derhal buna son verin' çağrısında bulundu.

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"Allah Allah Muhammed Salah" tezahüratına ilahiyatçı İhsan Şenocak'tan tepki.

"Allah Allah Muhammed Salah" tezahüratına ilahiyatçı İhsan Şenocak'tan tepki.

Papara Park'ta neredeyse her golün ardından tribünleri inleten 'Allah Allah Muhammed Salah' tezahüratı, bu kezeleştiri aldı. İlahiyatçı İhsan Şenocak, tepki göstererek 'İslam'dan, imandan izzetini alan Trabzon'da on binler nasıl olur da 'Allah Allah Muhammed Salah' der?' dedi.

“Allah’ın gazabını üzerimize çekeceksiniz” diyen Şenocak, “Bir Trabzonlu olarak söylüyorum. İslam’dan, imandan izzetini alan Trabzon’da on binler nasıl olur da ‘Allah Allah Mohamed Salah’ der? Nereden çıkardınız bunu? Derhal buna son verin. Allah’ın gazabını üzerimize çekeceksiniz. Bela gelir, musibet gelir” diye konuştu.

İlahiyatçı İhsan Şenocak'ın tepkisi👇🏻

Muhammed Salah, Süper Lig'de 8 maçta 8 golle gol krallığı yarışının zirvesine yerleşti.

Muhammed Salah, Süper Lig'de 8 maçta 8 golle gol krallığı yarışının zirvesine yerleşti.

Mısırlı forvet, 5 Ağustos'ta Trabzon'a geldiğinde havalimanında on binlerce taraftar tarafından karşılanmıştı.

Kısa sürede tribünlerin gözdesi haline gelen Salah, Süper Lig'de 8 maçta 8 gol ve 3 asistlik performansla gol krallığı yarışında zirveye yerleşti. Galatasaray'ın 4-0 mağlup edildiği maçta hat-trick yapan yıldız oyuncu, pazartesi akşamı oynanan Beşiktaş karşılaşmasında da fileleri havalandırdı ve Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetinde başrolü üstlendi. Bu sonuçla Thomas Reis yönetimindeki bordo-mavililer, 16 puanla dördüncü sıraya yükseldi.

Salah'ın etkisi yalnızca ligle sınırlı kalmadı. Mısırlı yıldız, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında KuPS Kuopio'nun 4-2 mağlup edildiği maçta da bordo-mavili formayla Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydetmişti.

Salah'ın Papara Park'ta oynanan 4 lig maçının hepsinde gol atması, tribünlerdeki coşkuyu da katladı. Ligdeki 8 golünün 7'sini iç sahada bulan oyuncu için söylenen tezahürat, her maçta stadı dolduran on binlerin ortak sesi haline gelmişti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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