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Salah'ın Ablası Rabab'a Trabzon'dan Mağaza Teklifi: Türkiye'den Siparişler Arttı

Salah'ın Ablası Rabab'a Trabzon'dan Mağaza Teklifi: Türkiye'den Siparişler Arttı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.10.2026 - 17:39
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Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferinin ardından ablası Rabab Salah'ın moda markasına Türkiye'den gelen ilgi arttı. Rabab Salah'ın kendi adını taşıyan markasına Türk müşterilerin siparişlerinde belirgin bir artış yaşandığı aktarıldı. Trabzonlu girişimcilerin de Mısırlı tasarımcıya kentte mağaza açması veya ortaklık kurması için teklif sunduğu öne sürüldü.

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Rabab Salah'ın markasına ilgi arttı.

Rabab Salah'ın markasına ilgi arttı.

Kahire'de yaşayan moda tasarımcısı Rabab Salah, kendi adını taşıyan giyim markasıyla çalışmalarını sürdürüyor. Muhammed Salah'ın bordo-mavili formayı giymesinin ardından Trabzonspor taraftarlarının ilgisi aileye de yöneldi. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Rabab Salah'ın markası da bu ilgiden payını aldı.

Türkiye'den gelen siparişler hızla çoğaldı.

Türkiye'den gelen siparişler hızla çoğaldı.

Markanın internet sitesine Türkiye'den gelen siparişler kısa sürede arttı. Türk müşterilerin siparişlerindeki yükseliş belirgin hâle geldi. Rabab Salah'ın Türkiye'den gelen taleplere yetişmekte zorlandığı ifade edildi.

Trabzonlu girişimciler mağaza teklif etti.

Trabzonlu girişimciler mağaza teklif etti.

Türk müşterilerin ilgisinin ardından Rabab Salah'a Trabzon'daki girişimcilerden mağaza ve ortaklık teklifleri geldiği aktarıldı. Mısırlı tasarımcının bu tekliflerden memnun olduğu belirtildi. Rabab Salah önüne gelen seçenekleri değerlendiriyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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