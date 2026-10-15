Salah'ın Ablası Rabab'a Trabzon'dan Mağaza Teklifi: Türkiye'den Siparişler Arttı
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Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferinin ardından ablası Rabab Salah'ın moda markasına Türkiye'den gelen ilgi arttı. Rabab Salah'ın kendi adını taşıyan markasına Türk müşterilerin siparişlerinde belirgin bir artış yaşandığı aktarıldı. Trabzonlu girişimcilerin de Mısırlı tasarımcıya kentte mağaza açması veya ortaklık kurması için teklif sunduğu öne sürüldü.
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Rabab Salah'ın markasına ilgi arttı.
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Türkiye'den gelen siparişler hızla çoğaldı.
Trabzonlu girişimciler mağaza teklif etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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