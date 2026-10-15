Salah'ın Ablası Rabab'a Trabzon'dan Mağaza Teklifi: Türkiye'den Siparişler Arttı

Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferinin ardından ablası Rabab Salah'ın moda markasına Türkiye'den gelen ilgi arttı. Rabab Salah'ın kendi adını taşıyan markasına Türk müşterilerin siparişlerinde belirgin bir artış yaşandığı aktarıldı. Trabzonlu girişimcilerin de Mısırlı tasarımcıya kentte mağaza açması veya ortaklık kurması için teklif sunduğu öne sürüldü.