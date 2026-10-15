KuPS - Trabzonspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
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UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasında Trabzonspor, bu akşam Finlandiya temsilcisi Kuopion Palloseura (KuPS) ile karşı karşıya geliyor.
Bordo-mavililer, Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a elenerek Konferans Ligi'ne yönelmişti. Bu akşam galibiyetle başlamak isteyen Trabzonspor, Finlandiya'da KuPS'in rakibi olacak. Peki KuPS - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte merak edilen tüm detaylar!
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KuPS - Trabzonspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
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KuPS - Trabzonspor Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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