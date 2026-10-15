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KuPS - Trabzonspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

KuPS - Trabzonspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 11:46
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UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasında Trabzonspor, bu akşam Finlandiya temsilcisi Kuopion Palloseura (KuPS) ile karşı karşıya geliyor.

Bordo-mavililer, Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a elenerek Konferans Ligi'ne yönelmişti. Bu akşam galibiyetle başlamak isteyen Trabzonspor, Finlandiya'da KuPS'in rakibi olacak. Peki KuPS - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte merak edilen tüm detaylar!

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KuPS - Trabzonspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

KuPS - Trabzonspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

KuPS - Trabzonspor maçı bugün, 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. UEFA Konferans Ligi lig aşamasının 1. haftasındaki karşılaşma, Trabzonspor'un deplasmanda oynayacağı maç olacak.

KuPS - Trabzonspor Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

KuPS - Trabzonspor Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

KuPS - Trabzonspor maçı TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek için herhangi bir dijital platforma abone olmanıza gerek yok.

Maçı aynı zamanda TRT'nin dijital platformu tabii de canlı yayınlayacak. Dilerseniz oradan da takip edebilirsiniz.

TRT 1 Canlı İzlemek İçin Buraya Tıklayınız.

KuPS - Trabzonspor Maçı Nerede Oynanacak?

KuPS - Trabzonspor Maçı Nerede Oynanacak?

KuPS - Trabzonspor maçına Finlandiya'nın Tampere kentindeki Tammelan Stadyumu ev sahipliği yapacak. KuPS'in kendi stadyumu UEFA standartlarını karşılamadığı için karşılaşma Tampere'de oynanacak.

KuPS - Trabzonspor Maçının Hakemi Kim?

KuPS - Trabzonspor Maçının Hakemi Kim?

KuPS - Trabzonspor karşılaşmasını Maltalı hakem Ishmael Barbara yönetecek.

KuPS - Trabzonspor Muhtemel 11'ler ve Eksikler

KuPS - Trabzonspor Muhtemel 11'ler ve Eksikler

Trabzonspor muhtemel 11: Onana, Pina, Samet, Mendy, Cenk, Melih, Bouchouari, Saviolo, Muçi, Aral, Onuachu

Trabzonspor'un Eksikleri Kimler?

Trabzonspor'da Stefan Savic ve Mustafa Eskihellaç, son antrenmanlarda ağrı hissettikleri için KuPS maçında forma giyemeyecek. Nwaiwu ve Cabral ise ceza nedeniyle sahada olmayacak.

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KuPS ve Trabzonspor Maça Nasıl Geliyor?

KuPS ve Trabzonspor Maça Nasıl Geliyor?

Trabzonspor, Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a toplamda 5-0 yenilerek elendi ve Konferans Ligi'nde yoluna devam ediyor.

Konferans Ligi'ndeki bu maç, Trabzonspor'un lig aşamasındaki açılış karşılaşması olacak.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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