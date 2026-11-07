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Osimhen'den Sonra Leao da Sakatlandı: Galatasaray'da Gözler RAMS Park'ın Zeminine Çevrildi

Osimhen'den Sonra Leao da Sakatlandı: Galatasaray'da Gözler RAMS Park'ın Zeminine Çevrildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
07.11.2026 - 21:26
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao, Amedspor karşısında ikinci yarının başında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Portekizli oyuncu, maçın 7. dakikasında takımını öne geçiren golü atmıştı. Victor Osimhen'in ardından yaşanan bu sakatlık, RAMS Park'ın zemini hakkındaki eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.

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Leao golle çıktığı maçta oyundan ayrıldı.

Leao golle çıktığı maçta oyundan ayrıldı.

Leao, RAMS Park'taki maçın 7. dakikasında attığı golle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirmişti. Portekizli yıldız ikinci yarıda da sahaya çıktı ve Galatasaray'ın kendi yarı sahasındaki bir pozisyonda topu pasıyla takım arkadaşına ulaştırdı.

Leao pasın ardından yere düştü.

Leao pasın ardından yere düştü.

Pası verdikten sonra sol arka adalesini tutan Leao yere düştü ve acı içinde sahada kaldı. Futbolcu doğrudan yedek kulübesine gitti ve maça devam edemeyeceğini işaret etti. Kulübede yaşadığı acı yüzüne yansıyan Leao'nun yerine Deniz Gül oyuna girdi.

Osimhen de zemin yüzünden sakatlanmıştı.

Osimhen de zemin yüzünden sakatlanmıştı.

Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen, Stuttgart maçında sol dizindeki esneme nedeniyle ameliyat oldu. Osimhen'in en az 1 ay sahalardan uzak kalması beklenirken oyuncunun stadın bozuk zemininde ayağı kaydıktan sonra sakatlandığı ifade ediliyor.

Zemin yeniden eleştirilerin odağında.

Zemin yeniden eleştirilerin odağında.

Leao'nun adale sakatlığı, son günlerde eleştirilerin odak noktası olan Galatasaray stadının zeminine yeniden dikkat çekti. Oyuncunun durumu Galatasaray teknik heyetini endişelendirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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