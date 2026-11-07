Osimhen'den Sonra Leao da Sakatlandı: Galatasaray'da Gözler RAMS Park'ın Zeminine Çevrildi

Leao, RAMS Park'taki maçın 7. dakikasında attığı golle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirmişti. Portekizli yıldız ikinci yarıda da sahaya çıktı ve Galatasaray'ın kendi yarı sahasındaki bir pozisyonda topu pasıyla takım arkadaşına ulaştırdı.