Osimhen'den Sonra Leao da Sakatlandı: Galatasaray'da Gözler RAMS Park'ın Zeminine Çevrildi
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao, Amedspor karşısında ikinci yarının başında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Portekizli oyuncu, maçın 7. dakikasında takımını öne geçiren golü atmıştı. Victor Osimhen'in ardından yaşanan bu sakatlık, RAMS Park'ın zemini hakkındaki eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.
Leao golle çıktığı maçta oyundan ayrıldı.
Leao pasın ardından yere düştü.
Osimhen de zemin yüzünden sakatlanmıştı.
Zemin yeniden eleştirilerin odağında.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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