Galatasaray'ın Eleştirilen RAMS Park Zeminine Bir Yorum da Amasyaspor'dan Geldi
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Galatasaray'da zemin çalışmalarının ardından zemindeki kısa sürede gerçekleşen bozulmalar taraftarın tepkisini çekiyor. Sosyal medyada da eleştirilen zemin için bir yorum da 3. Lig ekiplerinden Amasyaspor'dan geldi.
Amasyaspor'un teklifini Galatasaray taraftarı olumlu karşıladı.
Amasyaspor, X'ten "Zemin konusunda yardımcı olabiliriz @GalatasaraySK 😄" yorumu yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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