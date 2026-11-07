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Galatasaray'ın Eleştirilen RAMS Park Zeminine Bir Yorum da Amasyaspor'dan Geldi

Galatasaray'ın Eleştirilen RAMS Park Zeminine Bir Yorum da Amasyaspor'dan Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
07.11.2026 - 20:23
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Galatasaray'da zemin çalışmalarının ardından zemindeki kısa sürede gerçekleşen bozulmalar taraftarın tepkisini çekiyor. Sosyal medyada da eleştirilen zemin için bir yorum da 3. Lig ekiplerinden Amasyaspor'dan geldi. 

Amasyaspor'un teklifini Galatasaray taraftarı olumlu karşıladı.

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Amasyaspor, X'ten "Zemin konusunda yardımcı olabiliriz @GalatasaraySK 😄" yorumu yaptı.

Amasyaspor, X'ten "Zemin konusunda yardımcı olabiliriz @GalatasaraySK 😄" yorumu yaptı.

X'te paylaşılan fotoğraflarda zeminin kaliteli görüntüsü dikkat çekti. Bununla beraber Galatasaray taraftarı da 'Lütfen el atın' şeklinde yorumlarla bu teklifi geri çevirmedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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