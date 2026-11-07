Galatasaray'ın Eleştirilen RAMS Park Zeminine Bir Yorum da Amasyaspor'dan Geldi

Galatasaray'da zemin çalışmalarının ardından zemindeki kısa sürede gerçekleşen bozulmalar taraftarın tepkisini çekiyor. Sosyal medyada da eleştirilen zemin için bir yorum da 3. Lig ekiplerinden Amasyaspor'dan geldi.

Amasyaspor'un teklifini Galatasaray taraftarı olumlu karşıladı.