article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Juventus Osimhen İçin Galatasaray'ın Kapısını Çalabilir: Teklif Ayrıntıları Ortaya Çıktı

Juventus Osimhen İçin Galatasaray'ın Kapısını Çalabilir: Teklif Ayrıntıları Ortaya Çıktı

galatasaray
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.11.2026 - 16:27
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, Avrupa transfer piyasasında yeniden adı geçen isimlerden biri oldu. İtalya'dan gelen yorumlar, bir Serie A devinin ocak ayında Nijeryalı forvet için harekete geçebileceğini gündeme getirdi. Osimhen'in geçirdiği ameliyat ve sahalara dönüş süreci de bu tartışmanın önemli başlıklarından biri.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Juventus'un listesinde Osimhen var.

Juventus'un listesinde Osimhen var.

Juventus yönetimiyle yakın ilişkileri bulunduğu belirtilen İtalyan spor danışmanı ve avukat Nicola Penta, Victor Osimhen'i Torino ekibinin santrfor bölgesi için en doğru tercih olarak değerlendirdi. Penta'nın açıklamaları, Juventus'un ara transfer döneminde Nijeryalı golcü için harekete geçebileceği yönündeki iddiaları güçlendirdi. Osimhen'in ocak ayında Juventus'un transfer listesinde yer aldığı öne sürülüyor.

Juventus 30-40 milyon euro peşinat hazırlayabilir.

Juventus 30-40 milyon euro peşinat hazırlayabilir.

Penta, Osimhen'in geçmişte Juventus'a transfer olmaya oldukça yaklaştığını, ancak araya giren bir gelişmenin bu hamleyi engellediğini anlattı. Juventus'un bu kez Galatasaray'ın kapısını çalması durumunda 30-40 milyon euro peşinat içeren bir teklif hazırlayabileceğini de dile getirdi. Planda bonservisin geri kalan bölümünün taksitler halinde ödenmesi düşünülüyor.

Galatasaray Osimhen'i göndermek istemiyor.

Galatasaray Osimhen'i göndermek istemiyor.

Juventus'un ilgisine rağmen transferin gerçekleşmesi kolay görünmüyor. Osimhen'in geçirdiği ameliyat ve sahalara dönüş sürecinin belirsizliği, İtalyan kulübünü daha temkinli davranmaya itebilir. Galatasaray cephesinde ise Nijeryalı yıldızın takımda tutulması öncelikli seçenek olarak öne çıkıyor. 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Osimhen'in sezon ortasında gönderilmesine sarı-kırmızılı yönetimin kolay kolay onay vermesi beklenmiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın