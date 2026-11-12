Juventus Osimhen İçin Galatasaray'ın Kapısını Çalabilir: Teklif Ayrıntıları Ortaya Çıktı

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, Avrupa transfer piyasasında yeniden adı geçen isimlerden biri oldu. İtalya'dan gelen yorumlar, bir Serie A devinin ocak ayında Nijeryalı forvet için harekete geçebileceğini gündeme getirdi. Osimhen'in geçirdiği ameliyat ve sahalara dönüş süreci de bu tartışmanın önemli başlıklarından biri.