Juventus Osimhen İçin Galatasaray'ın Kapısını Çalabilir: Teklif Ayrıntıları Ortaya Çıktı
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Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, Avrupa transfer piyasasında yeniden adı geçen isimlerden biri oldu. İtalya'dan gelen yorumlar, bir Serie A devinin ocak ayında Nijeryalı forvet için harekete geçebileceğini gündeme getirdi. Osimhen'in geçirdiği ameliyat ve sahalara dönüş süreci de bu tartışmanın önemli başlıklarından biri.
Juventus'un listesinde Osimhen var.
Juventus 30-40 milyon euro peşinat hazırlayabilir.
Galatasaray Osimhen'i göndermek istemiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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