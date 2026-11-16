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Galatasaray - Samsunspor Maçının Yeri Değişti, Rams Park Yerine Yeni Adres Belli Oldu

Galatasaray - Samsunspor Maçının Yeri Değişti, Rams Park Yerine Yeni Adres Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.11.2026 - 16:57
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Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Samsunspor'u 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da ağırlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Sarı-kırmızılı kulüp ise maçın oynanacağı yeri değiştirdiğini duyurdu.

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Maç Başakşehir'e taşındı.

Maç Başakşehir'e taşındı.

Galatasaray ile Samsunspor arasındaki Süper Lig mücadelesi Rams Park yerine Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Stat değişse de maçın günü ve saati aynı kaldı, ev sahibi takım Galatasaray olacak.

Gerekçe zemin çalışmaları.

Gerekçe zemin çalışmaları.

Galatasaray, kararın gerekçesini yaptığı resmî açıklamada şu ifadelerle duyurdu: '21 Kasım 2026 Cumartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Samsunspor ile oynayacağımız Trendyol Süper Lig karşılaşması, stadımızın zemininde gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla zaman tanınması amacıyla Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alınmıştır.'

Biletler için bekleyiş sürüyor.

Biletler için bekleyiş sürüyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, maçın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanmasına gösterilen anlayış ve destek nedeniyle Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a ve kulübün yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Teşekkür mesajında katkı sağlayan tüm yetkililer de anıldı. Karşılaşmanın biletlerine ilişkin ayrıntılı bilgilendirme ise önümüzdeki günlerde taraftarlarla paylaşılacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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