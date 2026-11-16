Galatasaray - Samsunspor Maçının Yeri Değişti, Rams Park Yerine Yeni Adres Belli Oldu
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Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Samsunspor'u 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da ağırlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Sarı-kırmızılı kulüp ise maçın oynanacağı yeri değiştirdiğini duyurdu.
Maç Başakşehir'e taşındı.
Gerekçe zemin çalışmaları.
Biletler için bekleyiş sürüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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