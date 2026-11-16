Galatasaray - Samsunspor Maçının Yeri Değişti, Rams Park Yerine Yeni Adres Belli Oldu

Sarı-kırmızılı kulüp, maçın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanmasına gösterilen anlayış ve destek nedeniyle Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a ve kulübün yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Teşekkür mesajında katkı sağlayan tüm yetkililer de anıldı. Karşılaşmanın biletlerine ilişkin ayrıntılı bilgilendirme ise önümüzdeki günlerde taraftarlarla paylaşılacak.