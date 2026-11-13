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Galatasaray, Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'nun İstifalarını Resmen Duyurdu

Galatasaray, Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'nun İstifalarını Resmen Duyurdu

galatasaray
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.11.2026 - 18:20
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Galatasaray Spor Kulübü yönetiminde üst üste yaşanan ayrılıklar kulüp tarafından resmen duyuruldu. Kulüp İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün ardından Abdullah Kavukcu'nun da görevinden istifa ettiği açıklandı. Sarı-kırmızılı kulüp, Öztürk'ün ayrılığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimle doğruladı. İstifaların arkasında 27 Ekim'de yapılan yönetim kurulu toplantısındaki tartışma bulunuyor.

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Galatasaray istifaları KAP'a bildirdi.

Galatasaray istifaları KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı resmi bildirimle yönetimdeki ayrılığı doğruladı. Bildirimde Metin Öztürk'ün Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiği duyuruldu. Kulüp bildirimde şu ifadelere yer verdi:

'Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi, Sayın Metin Öztürk Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

Kulüp İkinci Başkanı Öztürk'ün ardından Abdullah Kavukcu'nun da görevinden istifa ettiği resmen açıklanmış oldu.

Tartışma 27 Ekim'deki toplantıda çıktı.

Tartışma 27 Ekim'deki toplantıda çıktı.

Galatasaray yönetim kurulunun 27 Ekim'de yaptığı toplantıda disipline sevk konusundaki görüş ayrılığı, Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu arasında sert bir tartışmaya dönüştü. Öztürk toplantıda kendisine fiziki saldırı yapıldığını ve hayatını kaybeden annesine hakaret edildiğini iddia etti. Kavukcu ise aralarında sözlü bir tartışma yaşandığını kabul etti ve olayın sosyal medyada abartılarak yansıtıldığını savundu. İki yönetici de 1 Kasım'da istifa kararını kamuoyuyla paylaştı.

İstifalar 1 Kasım'da gelmişti.

İstifalar 1 Kasım'da gelmişti.

Metin Öztürk istifa kararını 1 Kasım'da sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurmuştu:

'Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki Yönetim Kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum. Saygılarımla.'

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da aynı gün yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. Kavukcu kararını kulübün huzurunu ve itibarını korumak amacıyla aldığını belirtti ve kişisel anlaşmazlıkların kulübün hedeflerinin önüne geçmesini istemediğini söyledi. Yönetimden ayrılmasına rağmen kulübün başarısı için katkı sunmayı sürdüreceğini de bildirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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