Galatasaray, Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'nun İstifalarını Resmen Duyurdu
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Galatasaray Spor Kulübü yönetiminde üst üste yaşanan ayrılıklar kulüp tarafından resmen duyuruldu. Kulüp İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün ardından Abdullah Kavukcu'nun da görevinden istifa ettiği açıklandı. Sarı-kırmızılı kulüp, Öztürk'ün ayrılığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimle doğruladı. İstifaların arkasında 27 Ekim'de yapılan yönetim kurulu toplantısındaki tartışma bulunuyor.
Galatasaray istifaları KAP'a bildirdi.
Tartışma 27 Ekim'deki toplantıda çıktı.
İstifalar 1 Kasım'da gelmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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