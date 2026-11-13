Galatasaray, Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'nun İstifalarını Resmen Duyurdu

Galatasaray yönetim kurulunun 27 Ekim'de yaptığı toplantıda disipline sevk konusundaki görüş ayrılığı, Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu arasında sert bir tartışmaya dönüştü. Öztürk toplantıda kendisine fiziki saldırı yapıldığını ve hayatını kaybeden annesine hakaret edildiğini iddia etti. Kavukcu ise aralarında sözlü bir tartışma yaşandığını kabul etti ve olayın sosyal medyada abartılarak yansıtıldığını savundu. İki yönetici de 1 Kasım'da istifa kararını kamuoyuyla paylaştı.