Yönetim Kurulundaki Kavgadan Sonra Metin Öztürk'ün Ardından Abdullah Kavukcu da İstifa Etti
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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, kişisel meselelerin kulübün huzuruna, itibarına ve hedeflerine gölge düşürmemesi adına istifa ettiği açıkladı.
Kavukcu, sosyal medya hesabından yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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