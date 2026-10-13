article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yapay Zeka Çağında Şirketlerin Aradığı 4 Yeteneği Yöneticiler Açıkladı

Yapay Zeka Çağında Şirketlerin Aradığı 4 Yeteneği Yöneticiler Açıkladı

Yapay Zeka
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 16:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yapay zekâ iş dünyasını hızla değiştirirken çalışanların hangi becerilere yatırım yapması gerektiği merak konusu. Bir yandan birçok iş kolu yapay zekaya yenik düşerken bir yandan da yeni beceriler önem kazanıyor. Burada ortaya çıkan cevap ise şaşırtıcı: Çalışanlarda yeni olanı değil, eski olanı güçlendirmek gerekiyor.

New York'taki Forbes Future of Work Zirvesi'nde CNBC'ye konuşan Walmart, EY, Greenhouse ve Indeed yöneticileri, şirketlerin çalışanlarda en çok aradığı 4 beceriyi sıraladı!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Merak ve sürekli öğrenme

1. Merak ve sürekli öğrenme

Walmart'ın yetenek yönetiminden sorumlu üst yöneticisi Lorraine Stomski'ye göre ömür boyu öğrenmeye açık olmak, insanın önüne çok daha fazla fırsat çıkarıyor.

EY'nin Amerika kıtası yetenek ve kültür yöneticisi Ginnie Carlier ise öğrenmenin artık bir 'üst beceri' haline geldiğini söylüyor: 'Bu, diğer tüm becerileri geliştirme yeteneğinizin temelinde yatan beceri.'

2. Uyum sağlama ve dayanıklılık

2. Uyum sağlama ve dayanıklılık

Her gün yeni bir yapay zekâ aracı çıkıyor ve çalışanlardan bunlara hızla alışmaları bekleniyor. İşe alım platformu Greenhouse'un CEO'su Daniel Chait, 'Bugünün dünyasında teknik beceriler çok daha kısa ömürlü. Bir aracı öğreniyorsunuz, popüler oluyor, sonra kayboluyor ve ertesi gün öğrenilecek yeni araçlar çıkıyor' diyor.

Chait'e göre öğrenebildiğinizi, uyum sağlayıp gelişebildiğinizi gösterebiliyorsanız, şirketlerin görmeye en hevesli olduğu şeyi göstermiş oluyorsunuz. Üstelik eskiden 'yumuşak beceri' denip küçümsenen yetkinlikler artık çok daha öncelikli.

3. Eleştirel düşünme ve muhakeme

3. Eleştirel düşünme ve muhakeme

Stomski'ye göre işverenler giriş seviyesindeki pozisyonlarda bile beklentilerini yükseltiyor. Eskiden yeni başlayanlara verilen pek çok görevi artık yapay zekâ üstleniyor. Bu yüzden yeni çalışanların ilk günden eleştirel düşünmesi ve doğru kararlar vermesi bekleniyor.

Carlier de buna 'yapay zekâ sorumluluğu' diyor: Yapay zekâ araçlarına ne verdiğinizi ve onlardan ne aldığınızı dikkatle değerlendirmek. Amaç, ortaya çıkan işin arkasında güvenle durabilmek. 'Mesele sadece klavyeye dokunabilmek değil' diyor Carlier.

4. Yapay zekâ okuryazarlığı

4. Yapay zekâ okuryazarlığı

Listedeki tek yeni beceri bu. Ancak Indeed'in yapay zekâ inovasyonundan sorumlu başkan yardımcısı Hannah Calhoon, kavramın şirketlerde bir slogana dönüştüğünü düşünüyor: 'Yeni dijital okuryazarlık oldu.' Pek çok şirket çalışanlarından tam olarak hangi yapay zekâ becerilerini beklediğini açıkça söylemiyor.

Calhoon'a göre temel yapay zekâ okuryazarlığı; bu araçların nasıl çalıştığını, neyi iyi neyi kötü yaptığını, risklerin nerede olduğunu bilmek ve verdikleri cevapları sorgulayabilmek demek. Bu tanım da departmandan departmana değişiyor.

Yöneticilerin ortak mesajı net: Yapay zekânın yapamadığı bazı şeyleri yalnızca insanlar yapabiliyor ve bu insani becerilere yatırım yapmak, iş dünyasında öne çıkmanın en güçlü yolu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın