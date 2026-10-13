Yapay Zeka Çağında Şirketlerin Aradığı 4 Yeteneği Yöneticiler Açıkladı

Yapay zekâ iş dünyasını hızla değiştirirken çalışanların hangi becerilere yatırım yapması gerektiği merak konusu. Bir yandan birçok iş kolu yapay zekaya yenik düşerken bir yandan da yeni beceriler önem kazanıyor. Burada ortaya çıkan cevap ise şaşırtıcı: Çalışanlarda yeni olanı değil, eski olanı güçlendirmek gerekiyor.

New York'taki Forbes Future of Work Zirvesi'nde CNBC'ye konuşan Walmart, EY, Greenhouse ve Indeed yöneticileri, şirketlerin çalışanlarda en çok aradığı 4 beceriyi sıraladı!

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