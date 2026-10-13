Yapay Zeka Çağında Şirketlerin Aradığı 4 Yeteneği Yöneticiler Açıkladı
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Yapay zekâ iş dünyasını hızla değiştirirken çalışanların hangi becerilere yatırım yapması gerektiği merak konusu. Bir yandan birçok iş kolu yapay zekaya yenik düşerken bir yandan da yeni beceriler önem kazanıyor. Burada ortaya çıkan cevap ise şaşırtıcı: Çalışanlarda yeni olanı değil, eski olanı güçlendirmek gerekiyor.
New York'taki Forbes Future of Work Zirvesi'nde CNBC'ye konuşan Walmart, EY, Greenhouse ve Indeed yöneticileri, şirketlerin çalışanlarda en çok aradığı 4 beceriyi sıraladı!
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1. Merak ve sürekli öğrenme
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2. Uyum sağlama ve dayanıklılık
3. Eleştirel düşünme ve muhakeme
4. Yapay zekâ okuryazarlığı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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