McKinsey Raporuna Göre ABD'de 2035'e Kadar 11 Milyon Kişi Meslek Değiştirmek Zorunda Kalabilir
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McKinsey Global Institute'un yeni raporu, yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkisini sektör sektör ortaya koydu. Rapora göre ABD'de 2035'e kadar milyonlarca kişi farklı mesleklere yönelmek zorunda kalabilir. Aynı dönemde 40 milyondan fazla yeni iş fırsatının da ortaya çıkabileceği belirtiliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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