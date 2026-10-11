McKinsey Raporuna Göre ABD'de 2035'e Kadar 11 Milyon Kişi Meslek Değiştirmek Zorunda Kalabilir

Yaklaşık 18 milyon çalışanın bulunduğu ofis ve idari destekte otomasyondan etkilenebilecek çalışma saati yüzde 81, çalışan talebindeki olası düşüş ise yüzde 38 olarak hesaplanıyor. Teknoloji ve analitikte çalışma saatlerinin yüzde 70'i etkilenebilirken yaklaşık 5,2 milyon çalışanın bulunduğu bu alanda talep yüzde 22 azalabilir. İşletme ve finansta yüzde 18, kurulum ve onarımda yüzde 15, sanat, medya ve eğlencede ise yüzde 13 düşüş bekleniyor. Hukukta görevlerin yüzde 47'si etkilenebilirken çalışan talebindeki düşüş yüzde 18 düzeyinde kalabilir ve avukatlar insan değerlendirmesi gerektiren işlere daha fazla zaman ayırabilir.

McKinsey, otomasyonun bir mesleğin tamamen yok olması anlamına gelmediğini vurguluyor. Meslek değiştirmek zorunda kalabilecek çalışanların yaklaşık yüzde 45'i kapsamlı eğitim almak, başka bölgeye taşınmak ya da daha düşük ücretli pozisyonları değerlendirmek zorunda kalabilir. McKinsey Global Institute Direktörü Tanguy Catlin ise çalışanların problem çözme, eleştirel düşünme, iletişim, iş birliği ve sürekli öğrenme becerilerini geliştirmesi gerektiğini savunuyor.