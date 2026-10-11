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McKinsey Raporuna Göre ABD'de 2035'e Kadar 11 Milyon Kişi Meslek Değiştirmek Zorunda Kalabilir

McKinsey Raporuna Göre ABD'de 2035'e Kadar 11 Milyon Kişi Meslek Değiştirmek Zorunda Kalabilir

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
11.10.2026 - 16:22
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McKinsey Global Institute'un yeni raporu, yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkisini sektör sektör ortaya koydu. Rapora göre ABD'de 2035'e kadar milyonlarca kişi farklı mesleklere yönelmek zorunda kalabilir. Aynı dönemde 40 milyondan fazla yeni iş fırsatının da ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

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Çalışan talebi en çok tarımda düşebilir.

Çalışan talebi en çok tarımda düşebilir.

Rapora göre çalışan talebindeki olası düşüş tarım, balıkçılık ve ormancılıkta yüzde 43 ile en yüksek seviyede ve bu alanda yaklaşık 400 bin çalışan en büyük istihdam kaybı riskiyle karşı karşıya. Yemek hizmetlerinde yüzde 31, ulaşım ve lojistikte yüzde 30, perakende ve satışta yüzde 27, imalat ve üretimde ise yüzde 25 düşüş öngörülüyor.

Ofis işlerinde çalışma saatlerinin yüzde 81'i etkilenebilir.

Ofis işlerinde çalışma saatlerinin yüzde 81'i etkilenebilir.

Yaklaşık 18 milyon çalışanın bulunduğu ofis ve idari destekte otomasyondan etkilenebilecek çalışma saati yüzde 81, çalışan talebindeki olası düşüş ise yüzde 38 olarak hesaplanıyor. Teknoloji ve analitikte çalışma saatlerinin yüzde 70'i etkilenebilirken yaklaşık 5,2 milyon çalışanın bulunduğu bu alanda talep yüzde 22 azalabilir. İşletme ve finansta yüzde 18, kurulum ve onarımda yüzde 15, sanat, medya ve eğlencede ise yüzde 13 düşüş bekleniyor. Hukukta görevlerin yüzde 47'si etkilenebilirken çalışan talebindeki düşüş yüzde 18 düzeyinde kalabilir ve avukatlar insan değerlendirmesi gerektiren işlere daha fazla zaman ayırabilir. 

McKinsey, otomasyonun bir mesleğin tamamen yok olması anlamına gelmediğini vurguluyor. Meslek değiştirmek zorunda kalabilecek çalışanların yaklaşık yüzde 45'i kapsamlı eğitim almak, başka bölgeye taşınmak ya da daha düşük ücretli pozisyonları değerlendirmek zorunda kalabilir. McKinsey Global Institute Direktörü Tanguy Catlin ise çalışanların problem çözme, eleştirel düşünme, iletişim, iş birliği ve sürekli öğrenme becerilerini geliştirmesi gerektiğini savunuyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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